Wetterprognose für Santa Margalida: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regenschauern (10.06.2024 - 17.06.2024)

Aktuelle Wettertrends für Santa Margalida auf Mallorca

Der Sommer in Santa Margalida präsentiert sich in der Woche vom 10.06.2024 bis zum 17.06.2024 von seiner überwiegend sonnigen Seite, gespickt mit einigen leicht regnerischen Überraschungen. Die Temperaturen bewegen sich in einem angenehmen Rahmen, der ideale Bedingungen für diverse Freizeitaktivitäten verspricht.

Die Wetterlage gestaltet sich wechselhaft mit einer angenehmen Brise und durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 6 km/h. Mit der Luftfeuchtigkeit, die sich an den meisten Tagen im moderaten Bereich einpendelt, und dem Lichtspiel des immer wieder aufziehenden Wolkenhimmels, ergibt sich ein abwechslungsreiches Naturschauspiel.

Hochgenuss unter mallorquinischer Sonne

Der Start in die besagte Woche zeigt sich mit teilweise bewölktem Himmel und angenehmen 26°C. Doch Santa Margalida zeigt sich abwechslungsreich - vereinzelt vorbeiziehende Wolken geben immer wieder Raum für sonnige Momente.

Zum 11.06.2024 setzt leichter Regen ein, spendet der Natur wohltuende Frische und hält das Thermometer bei wohl temperierten 22°C. Ideal, um die Insel in ihrer dichten Grünphase zu erleben. Der darauf folgende Tag bleibt bewölkt, wobej die Temperaturen leichte Zuwächse auf 23°C verzeichnen.

Wohlfühlklima und leichte Brisen – Ihre Wetteraussicht

Das weiterführende Wetterbild zeichnet sich durch vereinzelte Wolken am 13.06.2024 aus, macht aber vorzugsweise Platz für warme 25°C. Freuen Sie sich auf diesen Tag, der sich durch eine angenehm geringe Luftfeuchtigkeit hervorhebt.

Die zweite Hälfte der Woche ermöglicht mit 28°C und sporadischen Wolkenformationen am 14.06.2024 sowie leicht regnerischem Wetter und 27°C am folgenden Tag ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm outdoor. Wanderungen, Strandbesuche oder ein gemütlicher Bummel durch die Gassen Santa Margalidas lassen keine Langeweile aufkommen.

Perfekte Bedingungen für Sonnenfreunde

Zum Ausklang der Woche äußert sich der Sonntag (17.06.2024) in seinem vollen Glanz – zwar mit wiederkehrendem leichtem Regen, jedoch mit steigenden Temperaturen, die einen Höchstwert von 31°C erreichen. Der mallorquinische Sommer lässt hier grüßen und verlockt zu Aktivitäten unter freiem Himmel.

Das Tageslicht in dieser Juniwoche präsentiert sich ausgedehnt: Der Sonnenaufgang startet um etwa 4:19 Uhr und gewährt den Tag über viel Raum für Sonnenstunden, bis er dann um circa 19:17 Uhr in einen milden Abend übergeht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:42:35. +++