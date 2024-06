Wettervorhersage Consell: Prognose für die nächste Woche in Mallorca – Leichter Regen und sommerliche Temperaturen (10.6.2024)

Wetteraussichten für Consell: Eine Woche voller Kontraste

Die Wetterlage auf Mallorca hält in der Woche vom 10. Juni bis zum 17. Juni 2024 einige Überraschungen bereit. Wir geben Ihnen einen ausführlichen Überblick über das Wetter in Consell, einem kleinen idyllischen Ortsteil in der Inselmitte. Von wolkenverhangenem Himmel bis hin zu sommerlich warmen Sonnentagen ist alles dabei.

Sommerliche Höchsttemperaturen und sanfte Brisen

Die Woche beginnt am Montag, den 10. Juni, mit einem Höchstwert von 28°C unter aufgelockerter Wolkendecke. Ein leichter Wind mit 3 km/h bringt eine angenehme Brise. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 39%, was das Wetter als angenehm trocken erscheinen lässt.

Leichte Regenschauer und gemäßigte Temperaturen

Am Dienstag und in der Folge bis zum Donnerstag wechseln sich leichte Regenschauer und Wolken ab. Die Temperaturen schwanken hierbei zwischen 22°C und 24°C, der Wind bleibt mit 3 bis 4 km/h weiterhin sanft. Luftdruck und Feuchtigkeit bleiben in einem normalen Bereich, was typisch für die Jahreszeit ist.

Sonnenreicher Freitag mit sommerlichem Wettergefühl

Freitag, der 14. Juni, läutet das Wochenende mit 31°C unter vereinzelten Wolkenfeldern ein. Der Wind nimmt leicht zu und sorgt mit 5 km/h für eine erfrischende Abkühlung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 26%.

Wochenendwetter: Sonnenbaden trotz leichter Schauer

Das Wochenende beginnt am Samstag mit leichtem Regen trotz hoher Temperaturwerte um 33°C, stabile atmosphärische Bedingungen laut einem Druck von 1012 hPa versprechen ein entspanntes Wochenende. Am Sonntag bleibt es mit 32°C weiterhin heiß, und die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit könnte für ein schwülwarmes Klima sorgen.

Praktische Tipps für die Woche vom 10. bis 17. Juni

Angesichts dieser gemischten Wettertrends empfehlen wir, für alle Outdoor-Aktivitäten regenfeste Kleidung bereitzuhalten. Die warmen Tage eignen sich hervorragend für Strandbesuche oder Wanderungen. Denken Sie aber auch an ausreichenden Sonnenschutz, insbesondere während der Mittagszeit.

Zusammenfassend erwartet uns in Consell, Mallorca, eine abwechslungsreiche Wetterwoche, in der Sonnenanbeter und Regenschirmträger gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:28:03. +++