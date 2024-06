Wettervorhersage für Escorca, Mallorca: 7-Tage-Trend zeigt wechselhaftes Juni-Wetter (10.6.2024)

Wetter in Escorca: Sanfte Brisen und leichter Regen prägen die Woche

Das malerische Dorf Escorca auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen vor, geeignet für diejenigen, die sowohl Sonne als auch erfrischenden Regen schätzen. Der Juni zeigt sich von einer launischen Seite, wobei die Temperaturen angenehm und einladend bleiben - ein typischer Vorbote des bevorstehenden Hochsommers auf der Insel.

Wetter-Update für die nächste Woche in Escorca

Der 10. Juni 2024 beginnt die Wetterwoche in Escorca mit leichtem Regen und einer erfreulichen Temperatur von 24°C. Eine milde Brise von 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 46% komplettieren das Bild eines sanft-feuchten Tages, ideal für Spaziergänge in der Natur.

Am darauffolgenden Tag, dem 11. Juni, kühlt das Wetter etwas ab und bringt uns 19°C bei ähnlichen leicht regnerischen Bedingungen. Der Wind frischt leicht auf 5 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 65%.

Der 12. und 13. Juni bleiben dem leicht regnerischen Trend treu, mit Temperaturen, die leicht auf 20°C bzw. 21°C steigen. Die Luft bleibt verhältnismäßig trocken und die Windstärke ist schwach – perfekte Voraussetzungen für erholsame Momente im Freien.

Mit einem Wetterumschwung begrüßt uns der 14. Juni 2024. Die Wolken lockern auf, die Sonne blitzt durch und lässt die Temperaturen auf angenehme 26°C ansteigen. Wir erleben einen Tag mit aufgelockerter Bewölkung und nur 36% Luftfeuchtigkeit.

Die zweite Wochenhälfte behält leicht regnerisches Wetter bei, wobei die Temperaturen am 15. und 16. Juni mit 28°C und 29°C ihren Höhepunkt erreichen. Die Bewohner und Besucher von Escorca können sich auf laue Abende und ein freundliches Klima freuen, ideal für allerlei Aktivitäten unter freiem Himmel.

Zum Abschluss der Wetterwoche, am 17. Juni, hält das Wetter bei 28°C und gelegentlichem leichtem Regen jedem Wunsch nach sommerlicher Abkühlung stand. Wir genießen die langen Tage, die bereits am frühen Morgen um 4:19 Uhr mit dem Sonnenaufgang beginnen und uns erst um 19:19 Uhr in die Nacht entlassen.

Den sanften Wind, der die Insel streichelt, sowie die leichten Niederschläge, die der Natur guttun, werden wir in den nächsten Tagen in vollen Zügen genießen können. Mallorca zeigt einmal mehr, wie vielseitig und angenehm das Wetter selbst in einer einzigen Woche sein kann.

Ausblick: Das Wetter in Escorca

Das Überfliegen des 7-Tage-Trends für Escorca verspricht vielseitige Tage mit genügend Abwechslung, um sowohl Outdoor-Aktivitäten zu fördern als auch gemütliche Stunden für ein gutes Buch bei leichtem Regengeplätscher zu genießen. Ein wahrlich abwechslungsreiches Wettererlebnis erwartet alle auf Mallorca.

