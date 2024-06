Wettervorhersage für Llucmajor: Der 7-Tage-Ausblick auf Sonnenschein und Sommerregen (10.6.2024)

Wetter Llucmajor: Ihr Wetterbericht für die Woche vom 10. bis 17. Juni 2024

Die kommende Woche verspricht in LlucmajorLlucmajor, im Herzen von Mallorca, ein Wechselspiel aus Wolken, Sonnenstrahlen und erfrischendem Sommerregen. Mit Temperaturen, die sich in einem angenehmen Bereich bewegen, können Einwohner und Besucher gleichermaßen ihre Pläne schmieden und die inseltypische Natur genießen.

Milder Start in die Woche mit Wolken und Sonnenschein

Am Montag, dem 10. Juni 2024, begrüßen uns angenehme 25°C, untermalt von einem Bild des Himmels mit vereinzelten Wolkenlücken. Ein leichter Wind bei 6 km/h bringt eine sanfte Brise in die warmen Tage. Die Sonne lädt zum Verweilen im Freien ein, wenn sie um 4:21 Uhr aufgeht und ihre Strahlen bis 19:15 Uhr auf die malerische Landschaft Llucmajors wirft.

Regen bringt Abkühlung in der Wochenmitte

Der Dienstag zeigt sich mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 22°C von einer erfrischenden Seite, eine kleine Pause vom sommerlichen Wärme. Ebenfalls am Mittwoch und Freitag unterbrechen kurze Regenschauer das sonnige Bild, was die Natur jedoch mit Wohlwollen aufnimmt. Die Temperaturen liegen dabei am Mittwoch bei 24°C und klettern am Freitag auf bis zu 29°C, was der Höhepunkt der Woche sein dürfte.

Stetige Wetterlagen zum Wochenende

Gegen Ende der Woche setzt sich die Wetterstabilität fort: Samstag und Sonntag präsentieren sich mit Temperaturen um die 28°C und stehen beispielhaft für das mediterrane Klima auf Mallorca. Gelegentliche Regengüsse sorgen für Abkühlung und ein angenehmes Wohlfühlklima, perfekt für Ausflüge in die Umgebung oder gemütliches Entspannen am Strand.

Verfolgen Sie die aktuellen Wetterentwicklungen, planen Sie Ihre Aktivitäten mit Bedacht und genießen Sie die sommerliche Woche in Llucmajor auf Ihrer Lieblingsinsel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:34:31. +++