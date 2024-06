Wettervorhersage für Santanyí: Eine Woche gemischtes Sommerwetter auf Mallorca (10.6.2024)

Wetter Santanyí: Ihr 7-Tage-Ausblick auf Sonne, Wolken und leichten Regen

Der malerische Ort Santanyí auf Mallorca bereitet sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche vor, in der Sonne und Wolken ein ständiges Wechselspiel betreiben. Bevor Sie Ihre Pläne für Outdoor-Aktivitäten schmieden oder einen entspannten Tag am Strand von Cala Santanyí einplanen, werfen wir einen Blick auf die täglichen Wetterentwicklungen in dieser schönen Region Mallorcas.

Start in die Woche mit leichter Bewölkung und angenehmen Temperaturen

Montag, der 10. Juni 2024: Mit 25°C wird der Montag unter teilweise bewölktem Himmel liegen. Eine leichte Brise mit 6 km/h sorgt für erfrischende Momente, während der Luftdruck stabil bei 1012 hPa liegt. Die Sonne begrüßt uns früh um 4:20 Uhr und verschwindet erst wieder um 19:13 Uhr hinter dem Horizont.

Milde Temperaturen begleitet von leichtem Regen am Dienstag

Dienstag, der 11. Juni 2024: Das Thermometer zeigt angenehme 23°C bei leichtem Regen. Die feuchten Bedingungen begleiten uns den ganzen Tag über, was die Natur auf der Insel sicherlich begrüßen wird. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 67%, daher ist ein kleiner Regenschirm für Ausflüge empfehlenswert.

Die Wochenmitte präsentiert sich überwiegend bewölkt

Mittwoch, der 12. Juni 2024: Die Wolkendecke verdichtet sich weiter und beschert uns ein eher bedecktes Himmelspanorama. Es bleibt mild bei 22°C und konstanter Windgeschwindigkeit um die 7 km/h. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten ändern sich kaum und bleiben uns somit treu.

Sonne und Wolken im Wechsel

Donnerstag, der 13. Juni 2024: Einige Wolken bieten interessante Konturen am Himmel, jedoch lässt sich die Sonne mit 22°C nicht verstecken und verspricht wieder schöne Momente im Freien. Der Wind chillt auf sanfte 5 km/h, der ideale Tag für eine Radtour durch die malerische Umgebung.

Bis Wochenende leichter Temperaturanstieg

Die folgenden Tage, Freitag bis Sonntag, zeigen steigende Temperaturen von 24°C bis 27°C. Zwar dürfen wir uns über etwas Sonnenschein zwischen den Wolkenfeldern freuen, jedoch sollte am Freitag und Sonntag mit etwas Niederschlag gerechnet werden. Nehmen Sie dies zum Anlass für einen Besuch in den lokalen Museen oder Galerien.

Wetteraussicht zum Wochenende: Perfekt für leichte Sommeraktivitäten

Das Wochenende naht mit leichter Wetterberuhigung. Sowohl Samstag als auch Sonntag locken mit 26°C und einzelnen Wolken, wobeiet es endlich einmal Zeit für Strand oder eine gemütliche Kaffeehaus-Runde in Santanyí ist. Der Wind hält sich zurück, was geschützte Strandbuchten für das perfekte Badewetter anbietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:43:49. +++