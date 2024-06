Wettervorhersage Lloseta: Eine Woche voller Sonne und leichter Regenschauer (10.6.2024)

Das Wetter in Lloseta: 7-Tage-Prognose

Lloseta, MallorcaLloseta – Die kommende Woche in Lloseta verspricht eine reizvolle Mischung aus sommerlichen Temperaturen und vereinzelten Regenschauern. Perfektes Wetter, um die vielfältigen Facetten Mallorcas zu genießen – ob am Strand, bei einer Wanderung oder beim Erkunden der charmanten Ortschaften.

Leichte Regenschauer begleiten die Woche

Startend mit dem 10. Juni 2024, erleben wir leicht regnerisches Wetter bei angenehmen 28 Grad Celsius. Ein sanfter Wind weht mit 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steht bei 37%, was das Wettergefühl durchaus angenehm macht.

Der darauffolgende Tag lockt mit einer Abkühlung auf 21 Grad Celsius und etwas mehr Niederschlag, doch der Regen scheint die Freude an Outdoor-Aktivitäten nicht zu trüben. Der Wind bleibt dabei leicht mit 4 km/h und lässt die Luft bei einer Feuchtigkeit von 61% erfrischender wirken.

Sonnenauf- und untergangszeiten der Woche

Die Sonne begrüßt die Insulaner und Urlauber stets um circa 4:20 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen 19:15 Uhr in den späten Abendstunden.

Temperaturanstieg in Sicht

Ab mittwochs steigt das Quecksilber allmählich wieder an, und wir erreichen am Donnerstag, dem 13. Juni, eine Temperatur von 23 Grad, welche sich bis zum Wochenende weiter erhöht.

Ein kleiner Höhepunkt erwartet uns am 14. und 15. Juni mit einer Temperatur von 30 bzw. 31 Grad und einer Wolkenkulisse, die das strahlende Blau des Himmels hier und da unterbricht – ein idealer Anlass für ein kühlendes Bad an Mallorcas malerischen Stränden oder in den eigenen Pooloasen.

Den Gipfel erreicht das Thermometer schließlich am Samstag, dem 16. Juni mit 33 Grad Celsius. Trotz leichtem Regen bleibt es warm, und die Sonne setzt ihre Kraft ungemindert fort.

Die kommende Woche schließt am Sonntag mit starker Hitze und Temperaturen um die 32 Grad, jedoch mit etwas erhöhter Luftfeuchtigkeit, was die Abende in Lloseta angenehm ausklingen lässt.

Fazit: Sommerliche Aussichten für Lloseta

Zusammenfassend wartet eine überwiegend sonnige Woche mit phasenweisem leichtem Regen auf die Bewohner und Besucher von Lloseta. Diese Wetterbedingungen bieten ideale Gelegenheiten, um das vielseitige Freizeitangebot Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:33:39. +++