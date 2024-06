Wettervorhersage Llubí: Sonnige Aussichten und leichte Schauer in der Woche vom 10. Juni bis 17. Juni 2024 (10.6.2024)

Das Wetter in Llubí: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern

Wenn Sie sich auf den Weg nach Llubí machen oder bereits das Glück haben, sich dort aufzuhalten, erwartet Sie eine abwechslungsreiche Wetterlage in der bevorstehenden Woche. Von wolkigen Tagen bis hin zu sonnigen Aussichten mit gelegentlichen leichten Niederschlägen – die Insel zeigt sich von einer charmant launischen Seite.

Temperaturentwicklung und Niederschlagsrisiko in Llubí

Der Wetterstart am Montag, den 10. Juni, lockt mit Temperaturen von etwa 29°C und einem leicht bewölkten Himmel, was einen perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten verspricht. Ein schwacher Wind von 5 km/h wird kaum zu spüren sein, während die relative Feuchte bei angenehmen 38% liegt.

Der darauffolgende Dienstag bringt eine Abkühlung auf 22°C mit sich und überrascht mit leichtem Regen, was die Natur in Llubí freuen dürfte. Ein leichtes Lüftchen bei einer Luftfeuchtigkeit von 58% macht diesen Tag ideal für Besichtigungen oder entspannte Café-Besuche in der Stadt.

Von Mittwoch bis Freitag pendeln sich die Temperaturen zwischen 24°C und 26°C ein, wobei die Wolken mehr dominieren und vereinzelt mit leichtem Regen zu rechnen ist. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich weiterhin auf moderatem Niveau, und der Druck verweilt stabil.

Am Wochenende steigen die Temperaturen wieder an und erreichen am Samstag und Sonntag Werte um die 31°C, bevor sie am Montag, dem 17. Juni, ihren Höhepunkt mit stolzen 35°C erreichen. Bei diesem sommerlichen Wetter lohnt sich definitiv der Gang an den Strand, allerdings sollten die leichten Regenschauer nicht außer Acht gelassen werden.

Llubí-Wetter: Sonnenaufgangszeiten und Sonnenuntergänge

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher von Llubí in dieser Woche jeden Tag konsequent um 4:19 Uhr und verabschiedet sich gegen 19:15 bis 19:18 Uhr. So können lange Tage mit ausgedehnten Abendstunden genossen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Llubí in dieser Juni-Woche überwiegend angenehm mit saisonal typischen Temperaturen und vereinzelten Niederschlägen sein wird. Ob Sie nun die landschaftliche Schönheit Mallorcas erkunden oder in den malerischen Gassen von Llubí schlendern möchten, die Wetterbedingungen bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:34:07. +++