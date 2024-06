Wettervorhersage: Regnerische Tage und Sonnenschein in Fornalutx vom 10.06. bis 17.06.2024

Leichte Regenschauer und Sonnenschein dominieren die Woche in Fornalutx

Ein Blick auf die Wetterlage in Fornalutx offenbart eine Woche mit gemischten Wettersituationen. Trotz der leichten Regenfälle, die sich über den Großteil der Woche erstrecken, steigen die Temperaturen angenehm an, was auf milde, frühlingshafte Bedingungen schließen lässt.

Temperaturen und Wetterphänomene der kommenden Tage

Die Temperatur in Fornalutx startet am Montag, den 10. Juni 2024, bei 25 Grad Celsius, was für angenehme Wärme sorgt, jedoch von leichten Regenschauern begleitet wird. Der Wind bleibt mit 3 km/h recht sanft. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%, und der Luftdruck wird mit 1012 hPa angegeben.

Am darauf folgenden Tag, dem 11. Juni, sinkt das Thermometer leicht auf 21 Grad Celsius, und es erwartet uns weiterhin leichter Regen. Der Wind bläst etwas kräftiger mit 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 67% um einige Prozentpunkte ansteigt, was eine Zunahme des Schwülegefühls zur Folge haben könnte.

Milde Tage und klare Nächte

Die darauffolgenden Tage bis zum Wochenende bieten ein ähnliches Bild: Temperaturen, die sich im Bereich von 22 Grad Celsius am 12. und 13. Juni bewegen, und leichter Regen, wobei der Niederschlag nachlässt und die Wolken aufbrechen, um sonnige Momente am 14. Juni bei 28 Grad Celsius und am 15. Juni sowie 16. Juni bei Höchstwerten von 30 Grad Celsius zu gestatten.

Zum Abschluss der Woche kühlt sich das Wetter in Fornalutx leicht ab, am 17. Juni erwarten uns noch angenehme 29 Grad Celsius und vereinzelt milde Regenschauer.

Nachtaktive und Frühaufsteher

Für Nachtschwärmer und Frühaufsteher bietet der Wetterbericht einige Details zum Himmelsschauspiel: Die Sonne geht im gesamten Vorhersagezeitraum wunderbar früh um 4:20 Uhr auf und beschert uns bis zu 19:19 Uhr am Abend Tageslicht.

Empfehlungen für Besucher und Einwohner

Es empfiehlt sich für alle Besucher und Einwohner von Fornalutx, sowohl für gelegentliche Schauer als auch für wärmere Sonnenstunden gerüstet zu sein. Die milden Temperaturen laden zu Aktivitäten im Freien ein, aber der Regenschirm sollte nicht vergessen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:31:47. +++