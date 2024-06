Wettervorschau für Costitx (10.06.2024-17.06.2024): Temperaturanstieg und leichte Regenschauer

Costitx, ein charmantes Dorf im Herzen Mallorcas, erlebt eine meteorologische Achterbahnfahrt in der Juniwoche vom 10.06.2024 bis 17.06.2024. Das gesamte Wettergeschehen zeichnet sich durch einen spürbaren Temperaturanstieg aus, begleitet von malerischen Wolkenformationen und sporadischen Regentropfen, die dem trockenen Mittelmeerklima etwas Erfrischung verleihen.

Ein kurzer Blick in die wöchentliche Wetterküche Costitxs

Beginnend am Montag, den 10.06.2024, begrüßen uns in Costitx vormittags vereinzelte Wolken, die sich wie zerfranste Decken am Himmel zeigen. Diese wolkenreiche Kulisse birgt eine Temperatur von 29 Grad Celsius, eine Genusskühle, unterstützt von einer zarten Brise mit Windstärken von 4 km/h. Feuchte Liebhaber finden hierbei ein mildes Terrain vor, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 Prozent.

In der Nacht auf Dienstag sorgen Tropfenkompositionen des ‚leichten Regens‘ für ein sanft rhythmisiertes Konzert auf Dächern und Straßen. Der 11.06.2024 fazitieren dabei mildere Temperaturen auf 22 Grad mit einer leichten Steigerung im Windspiel auf 5 km/h.

Der folgende Tag, Mittwoch der 12.06.2024, setzt die Melodie mit überzogenen Wolken und 24 Grad Celsius fort und streut eine abnehmende Luftfeuchtigkeit von 49 Prozent ins Areal. Ein stabiler Luftdruck von 1017 hPa zeugt von konstanter Atmosphäre.

Die Woche schreitet voran mit leichten Regenakzenten am Donnerstag und einer zarten Anhebung der Quecksilbersäule auf 26 Grad Celsius. Das atmosphärische Ensemble bleibt erhalten: Wind in sanften Melodien, einer Luftfeuchtigkeit, die im Ballungsraum des Vortages liegt, und einem Druck, der leicht wächst.

Erhöht das Tempo beim Endspurt der Wetterwoche, präsentieren sich der 14. und 15.06.2024 mit aufgebrochenen Wolkengebilden und wärmeren Tönen auf der Temperaturskala.

Die Höhepunkte am 16. und 17.06.2024 bringen uns schließlich auf die Spitze des Sommertriebs: 35 Grad Celsius künden von der Hochsaison und lassen uns, trotz punktueller Regenspiele, an sonnigen Tagen erinnern.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten wandeln im Gleichklang mit der Jahreszeit und vervollkommnen die Tage in Costitx mit frühesten Goldtönen exakt um 04:20 Uhr und verabschiedenden Abendfarben circa 19:17 Uhr.

Costitx - Eine Woche unter Wolkenspielen und Sonnenküssen

Die kommenden sieben Tage in Costitx rüsten sich mit einem facettenreichen Wettergemälde, das sowohl Sonnenanbeter als auch Regenfreunde anspricht. Es ist eine Woche der sanften Übergänge und leichten Ekstasen des Sommers in Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:28:37. +++