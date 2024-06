7-Tage-Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar: Regen und sonnige Aussichten (11.6.2024)

Wetterübersicht für Sant Llorenç des Cardassar vom 11.6.2024 bis 18.6.2024

Die malerische Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca steht vor einer Woche gemischter Wetterbedingungen, ideal für Bewohner und Besucher, die Planungen unter freiem Himmel treffen möchten. Im Folgenden bieten wir Ihnen eine umfassende Wettervorhersage für die bevorstehenden Tage.

Wettertrend für die kommende Woche

Zum Wochenbeginn sieht sich Sant Llorenç des Cardassar leichten Regenschauern gegenüber. Mit Tageshöchsttemperaturen von 22°C und moderaten Windgeschwindigkeiten um die 8 km/h wird der 11. Juni angenehm, begleitet von einer relative Feuchtigkeit von 63% und einem Luftdruck von 1014 hPa. Sonnenaufgang und -untergang sind um 4:18 Uhr bzw. 19:14 Uhr zu erleben.

Der 12. und 13. Juni bleiben dem leichten Niederschlag treu, wobei die Temperaturen um 21°C liegen, die Windgeschwindigkeiten liegen etwas niedriger. Mit einer steigenden Luftfeuchtigkeit und leicht erhöhtem Luftdruck kündigen diese Tage eine wechselhafte, aber erträgliche Wetterlage an.

Stimmungsaufhellung in der 2. Wochenhälfte

Ab dem 14. Juni bietet das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar dann mehr Sonnenlicht und Wärme. Mit vereinzelten Wolken steigen die Temperaturen auf 25°C an, denen am 15. Juni sogar noch eine Erhöhung auf 26°C folgt, bei lediglich einigen wenigen Wolken am Horizont.

Doch die Sonne scheint nicht konstant: Der 16. Juni präsentiert sich mit bedecktem Himmel und leicht kühleren Temperaturen von 22°C, bevor am 17. und 18. Juni das Thermometer erneut auf freundliche 26°C beziehungsweise 25°C ansteigt.

An diesen klaren Tagen können Besucher und Einheimische von einem strahlenden Sonnenschein, beginnend mit Sonnenaufgang um 4:18 Uhr, bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr, bzw. 19:17 Uhr, maximales Tageslicht genießen.

Wetteraussichten zum Planen Ihrer Aktivitäten

Ob Strandbesuche, Wanderungen oder Stadterkundungen – die kommenden Tage in Sant Llorenç des Cardassar bieten ideale Bedingungen für eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten. Dank der abwechslungsreichen Wetterlage und angenehmen Temperaturen steht vielfältigen Unternehmungen nichts im Wege. Vor allem die zweite Wochenhälfte lädt mit zunehmender Sonnenschein-Dauer ein, das vielfältige Freizeitangebot der Region in vollen Zügen zu genießen.

Behalten Sie die ausgeglichene Luftfeuchtigkeit und angenehmen Windverhältnisse im Blick, um Ihren Aufenthalt auf der traumhaften Baleareninsel optimal zu gestalten.

