7-Tage-Wettertrend für Binissalem, Mallorca: Vom Regen zu Sonnenschein (11.6.2024)

Wetter Binissalem: Gemischtes Wetterphänomen für die kommende Woche

Die Wetterlage in Binissalem auf MallorcaBinissalem zeigt sich in den nächsten sieben Tagen besonders abwechslungsreich. Ein Wechsel aus Regen und Wolken wird von sonnigen Aussichten abgelöst – ein typisches Beispiel für das dynamische Inselklima.

Milde Temperaturen und Regenschauer – Ein Blick auf das Wetter in Binissalem

Beginnend mit dem 11. Juni 2024, erwartet uns mäßiger Regen bei angenehmen 21°C. Gemäßigter Wind bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h trägt zur kühlenden Erfrischung bei. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 71% und der Luftdruck bei 1014 hPa. Der Tag begrüßt uns mit Sonnenaufgang um 4:20 Uhr morgens und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

Steigende Temperaturen und wechselnde Wetterbedingungen

Die darauffolgenden Tage lassen die Temperaturen in Binissalem aufbis zu 28°C am 14. Juni und sogar auf 32°C am 15. Juni steigen, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Doch diese Phase der leichteren Bewölkung hält nicht lang an und führt zu leichtem Regen bei erneut milderen 22°C am 16. Juni.

Die Hitzewelle kommt – Hochsommerliche Temperaturen in Binissalem

Zum Ende der Woche erleben wir in Binissalem einen deutlichen Temperaturanstieg. Der 17. Juni begrüßt uns mit einem klaren Himmel und brütender Hitze von 33°C, während am 18. Juni die Quecksilbersäule auf 34°C klettern wird. Dabei bleibt es beinahe wolkenlos mit lediglichen ein paar harmlosen Wolken am Himmel. Der Wind wird mit 6 km/h am Samstag frischen Wind bringen, der die heißen Temperaturen erträglicher macht.

Wochenendwetter: Von erfrischenden Regentropfen bis zur klaren Hitzewelle

Das Wochenende wird Sie mit transparentem Himmelsblau und einer Hochtemperatur von 33°C und 34°C verwöhnen, während die Luftfeuchtigkeit auffallend sinkt und angenehme Verhältnisse für jegliche Outdoor-Aktivitäten bietet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:25:02. +++