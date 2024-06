7-Tage-Wettervorhersage für Banyalbufar: Regnerischer Start mit anschließender Besserung (11.6.2024)

Wettertrend für Banyalbufar vom 11.06. bis 18.06.2024

Ein Blick auf die Wetterentwicklung der kommenden Woche in Banyalbufar offenbart einen Mix aus Regen und Sonnenschein. Nach einem verregneten Einstieg in die Woche entwickelt sich das Wetter in Banyalbufar jedoch zunehmend besser, einhergehend mit steigenden Temperaturen und weniger Niederschlag.

Wetteraussichten für Banyalbufar im Detail

Am Dienstag, dem 11. Juni 2024, erleben wir moderaten Regen bei Temperaturen von angenehmen 22 Grad Celsius. Mit einem leichten Wind von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 72% lässt sich der Tag trotz Regenwetters durchaus genießen, solange man einen Schirm zur Hand hat. Der Luftdruck wird bei 1014 hPa liegen. Sonnenauf- und -untergang zeichnen sich um 4:21 Uhr bzw. 19:17 Uhr ab.

Der darauffolgende Mittwoch bleibt wettertechnisch ähnlich, mit ebenfalls moderatem Regen, einer leicht gesunkenen Temperatur von 21 Grad und einem minimal zugenommenen Wind von 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 70% und einem Luftdruck von 1017 hPa sollte man auch hier die Regenjacke nicht vergessen. Die Sonne lässt sich an diesem Tag ab 4:21 Uhr morgens sehen und verabschiedet sich um 19:18 Uhr wieder.

Am Donnerstag, den 13. Juni, lässt der Regen nach und es kommt zu leichtem Niederschlag bei Temperaturen von 22 Grad. Der Wind bleibt bei 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 67% sinkt und der Luftdruck leicht auf 1020 hPa steigt. Optimale Bedingungen, um die Landschaft Banyalbufars unter einem meist bedeckten Himmel zu erkunden, wobei die Sonne ihre Größe von 4:21 Uhr bis 19:18 Uhr zeigt.

Freuen Sie sich auf den Freitag, denn der 14. Juni bringt wenige Wolken und einen Anstieg der Temperaturen auf 25 Grad Celsius. Bei einem etwas lebhafteren Wind von 6 km/h bleibt die Luftfeuchtigkeit moderat bei 62%. Der tag verspricht ein angenehmes Klima für alle Outdoor-Aktivitäten, optimal für einen Besuch der malerischen Ortschaft oder für eine Küstenwanderung. Sonnenaufgang und -untergang verlaufen unverändert.

Am Wochenende hält das erholsame Wetter an, wobei der Samstag, 15. Juni, vereinzelte Wolken ankündigt, jedoch bei gleichbleibender Temperatur und Windgeschwindigkeit. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% lässt es sich hervorragend durch die Straßen Banyalbufars schlendern. Der Sonntag, 16. Juni, wartet demgegenüber mit leichtem Regen und einer Temperatur von 22 Grad auf, bevor am 17. Oktober das klare Himmelspanorama zurückkehrt und uns bei 25 Grad erneut erwärmt.

Die Wetterwoche schließt mit einigen wenigen Wolken am Montag, dem 18. Juni, aber mit der höchsten erwarteten Temperatur von 27 Grad. Die perfekten Bedingungen für jegliche Freizeitgestaltung im Freien.

Langzeitwettervorhersage für Banyalbufar

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Woche in Banyalbufar von wechselhaftem Wetter dominiert wird, welches jedoch ab Freitag freundlicher wird und die ideale Gelegenheit für diverse Unternehmungen bietet. Besonders die zweite Wochenhälfte verspricht mehr Sonnenschein, also nutzen Sie die Gelegenheit, um das malerische Dorf Banyalbufar und seine Umgebung zu erleben.^>

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:24:25. +++