7-Tage Wettervorhersage für Búger: Regenschauer und Sonnenschein (11.6.2024)

Wetterübersicht für Búger – Anhaltende Sonne und gelegentlicher Regen

Die kleine Gemeinde Búger auf Mallorca sieht sich einer abwechslungsreichen Wetterwoche entgegen. Mit einer Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichten Regenperioden bietet die zweite Juniwoche alles, was das Wetterherz begehrt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Búger

Sowohl Fotografen als auch Frühaufsteher können sich auf spektakuläre Szenen am Himmel freuen. Der Sonnenaufgang in Búger ist konstant um 4:19 Uhr zu erwarten, während sich der Sonnenuntergang um 19:16 Uhr entfaltet und die Szenerie bis zum 19:18 Uhr am letzten Tag der Vorhersage verlängert wird.

Wetterentwicklung in den kommenden Tagen

Der meteorologische Start in die Woche hält leichtere Regenschauer bei 21°C bereit. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 66%, während ein leichter Wind Impulse versprüht. Mit einem überschaubaren Druck von 1014 hPa fühlt sich das Wetter entspannt und ausgewogen an.

Schauerintensität nimmt mit moderatem Regen am folgenden Tag etwas zu, und es wird ein wenig wärmer bei 22°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt, was den Gang ins Freie zusätzlich erleichtert. In den darauffolgenden Tagen wird das Wetter launisch mit leichtem Regen und einer behaglichen 23°C Wärme, bevor die Wolken aufreißen und uns einige Tage mit wenigen Wolken und anschließend klarem Himmel provisionieren.

Das wahre Sommerhighlight kündigt sich dann mit heißeren 29°C und 33°C an, perfekt für den Strandbesuch oder das Wandern in der ländlichen Umgebung von Búger. Gekrönt wird dies durch niedrige Luftfeuchtigkeitswerte und sanfte Winde, die einen angenehm temperierten Aufenthalt gewährleisten.

Prognose für das Ende der Woche

Ein weiterer Tag mit leichtem Regen unterbricht kurzfristig die Hitzeperiode und sorgt für eine erfrischende Abkühlung auf 22°C. Abschließend gipfelt die Woche in zwei glorreichen Tagen klarer, ungetrübter Himmelsverhältnisse, bei denen die Temperaturen erneut auf sommerliche 33°C und 31°C ansteigen.

Die kommenden sieben Tage in Búger versprechen somit eine reiche Palette an wettertechnischen Nuancen, die sowohl Sonnenhungrige als auch Regenliebhaber zufriedenstellen werden. Die ideale Woche, um sowohl Erholung als auch Aktivitäten an der frischen Luft zu planen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:25:36. +++