7-Tage-Wettervorhersage: Regen und Sonnenschein Wechseln sich in Montuïri ab (11.6.2024)

Wetter in Montuïri: Eine Woche zwischen Schauern und klarem Himmel

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich in der kleinen Stadt Montuïri von einer wechselhaften Seite. Zwischen 11. Juni 2024 und 18. Juni 2024 durchleben Urlauber und Einwohner einen Mix aus Regentagen und sonnigen Abschnitten. Wir werfen einen genaueren Blick auf das, was die kommenden Tage wettertechnisch zu bieten haben.

Auftakt mit leichtem Regen: Wetter am 11. Juni 2024

Der Dienstag begrüßt uns mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 22°C. Trotz der Niederschläge bleibt der Wind mit 5 km/h mild, und die Luftfeuchtigkeit misst moderate 60%. Der atmosphärische Druck liegt bei 1014 hPa.

Moderater Regen setzt sich fort: Das Wetter am 12. Juni 2024

Am Mittwoch bleibt der Himmel bedeckt, und es erwartet uns moderater Regen bei ähnlichen Temperaturen um die 23°C. Wind und Luftdruck verändern sich kaum, doch die Feuchtigkeit sinkt leicht auf 53%.

Regenschauer und klare Abschnitte: Prognose für 13. bis 18. Juni 2024

Die darauffolgenden Tage kündigen eine trendwende an: Von leichtem Regen am 13. Juni mit 23°C geht es über zu wolkigen Abschnitten und ansteigenden Temperaturen bis zu sommerlichen 33°C am 15. Juni. Der Wochenstart präsentiert sich am 17. Juni mit strahlendem klarem Himmel und einer hohen Temperatur von 32°C, gefolgt von einem leichten Temperaturrückgang auf 31°C am 18. Juni.klarem Himmel32°C31°C

Wer in dieser Woche Urlaubspläne in Montuïri hat, sollte sowohl den Regenschirm als auch die Sonnenbrille im Gepäck haben. Die Sonne lässt sich trotz vereinzelter Regenschauer durchsetzen und beschert uns besonders gegen Wochenende angenehm warme bis heiße Temperaturen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:40:03. +++