Aktuelle Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Regen, Sonne und Temperaturentwicklungen (11.6.2024)

Wettertrend für Santa Maria del Camí: Wechselhaftes Klima in der Woche vom 11. bis 18. Juni 2024

Die pittoreske Gemeinde Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí sieht sich in der bevorstehenden Woche wechselnden Wetterbedingungen gegenübergestellt. Die Wettervorhersage verspricht sowohl regnerische als auch sonnige Tage, was die Auswahl der Garderobe für Einheimische und Besucher gleichermaßen zu einer täglichen Herausforderung machen dürfte.

Übersicht über das Wetter in Santa Maria del Camí für diese Woche

Den Auftakt am Dienstag, dem 11. Juni 2024, macht mäßiger Regen, der für erfrischende 21°C sorgt. Leichter Wind aus nordwestlichen Richtungen wird mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h kaum für Abkühlung sorgen, während eine Luftfeuchtigkeit von 70% das Feuchtigkeitsempfinden erhöht.

Der folgende Mittwoch, 12. Juni, bringt intensiveren Regen und eine geringfügig höhere Temperatur von 23°C. Trotz eines weiterhin sanften Winds von 2 km/h bleibt es mit einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 58% angenehm.

Am Donnerstag, 13. Juni, beruhigt sich das Niederschlagsgeschehen wieder ein wenig. Leichter Regen begleitet die 23°C-Warmen Tage, während der Wind auf eine Geschwindigkeit von 3 km/h auffrischt.

Für Freitag, den 14. Juni, prognostiziert die Wetterstation wenige Wolken und einen Temperaturanstieg auf sommerliche 27°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 47% deutet sich ein idealer Tag zum Genießen der lokalen Schönheit an.

Der Samstag, 15. Juni, präsentiert sich mit zerbrochenen Wolken und heißt seine Besucher mit 30°C, einem freundlichen Wind und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 33% willkommen, was auf einen eher trockenen Tag schließen lässt.

Am Sonntag, 16. Juni, kündigt sich erneut leichter Regen an, der die Temperaturen auf 23°C abkühlen lässt. Auch der Wind frischt auf 4 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 68%.

Zum Abschluss der Woche, am Montag, 17. Juni, erwartet die Bewohner schließlich ein klarer Himmel mit sommerlichen 31°C und einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 34% zurückgeht. Die Prognose für den Dienstag, 18. Juni, bietet wenige Wolken und eine weitere Erwärmung auf sogar 33°C, begleitet von einem leichten Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 30%.

Wochenendwetter in Santa Maria del Camí und Sonnenstunden

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Insulaner und ihre Gäste auf gemischte Wetterbedingungen einstellen. Der Samstag verspricht zunächst trockenes Wetter mit Auflockerungen zwischen den Wolken, bevor am Sonntag erneut der Regenschirm zum treuen Begleiter wird. Die Sonne zeigt sich in Santa Maria del Camí hingegen großzügig mit ihrem frühen Aufstieg um 4:20 Uhr morgens, und bietet lange Tage, die erst um 19:18 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang enden.

