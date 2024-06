Das Wetter in Artà: Mildes Klima und vereinzelter Regen - Ihre 7-Tage-Wettervorhersage (11.6.2024)

Wetterwoche in Artà: Fröhliche Aussichten mit leichtem Niederschlag

Mit Beginn des historischen Juni in ArtàArtà, zeichnet sich eine wunderbar rücksichtsvolle Wetterlage für alle Bewohner und Besucher ab. In dieser Woche, genauer vom 11.06.2024 bis zum 18.06.2024, verwöhnt uns das mallorquinische Klima in Artà teils mit prasselnden, jedoch vorwiegend leichten Regenschauern, die es uns leicht machen, die Natur in ihrer nährenden Phase zu genießen.

Dienstag, 11. Juni 2024 - Ein lluvias ligera Spektakel

Der liebliche Junidienstag begrüßt uns mit einer leichten Brise und erholsamen 21 Grad zwischen alten Stadtmauern und sanften Küstenwellen. Etwas Regen und eine beherzte Windgeschwindigkeit von 8 km/h sorgen dafür, dass die Luft frisch und belebt bleibt, während die Hygrometer mit einer Feuchtigkeit von 64% subtil mitspielen. Druckverhältnisse von 1014 hPa halten das Wettersystem in einem ruhigen Balanceakt.

Mittwoch und Donnerstag - Behagliche Tropfen unter wolkenverhangenem Himmel

Am darauf folgenden Mittwoch, dem 12. Juni, und dem Donnerstag, dem 13. Juni, da bleibt der Himmel der Treue halber weiterhin leicht bewässert. Tagsüber klettert das Thermometer jeweils auf stadtreifende 20 Grad, während leichte Regenfälle und ein schwacher Wind für eine frische Brise sorgen. Feuchtigkeits- und Druckniveaus steigen souverän, doch stets mit bedacht.

Wochenmitte - Von Wolkenfetzen zu klarem Himmel

Die Woche nimmt Fahrt auf und präsentiert ab Freitag, dem 14. Juni, einen bemerkenswerten Wechsel zu einem bedeckten, doch optimistischen Himmel. Die Temperaturen erfahren dabei eine sanfte Steigerung auf 24 Grad. Ein Tag geselligen Beisammenseins im Freien, mit Lachen, das sich in den vereinzelten Wolken verfängt, während warme 25 Grad am Samstag sich bereitmachen, um die Vorräte an Sonnencreme aus den Regalen zu kicken.

Samstag und Sonntag - Wochenendplanung mit Charakter

Der Samstag zeigt sich mit überzogenen Wolken und 21 Grad etwas nachdenklicher und aneinander geschmiegter. Ein Tag zum Verweilen und Reflektieren, mag man sagen. Doch ehe man sich

Ausblick auf die nächste Woche

Zum Ausklang der Wetterwoche und beim Einblick in die darauffolgenden Tage, hält der Montag, der 18. Juni, weiterhin freundliches Klima parat. Mit klarem Himmel, 24 Grad und einem sanften Lüftchen von 6 km/h schließt sich eine prachtevolle Wetterserie, die Sonnenauf- und -untergänge verspricht, welche die Herzen höherschlagen lassen. Beginnend und endend in der Frühe um 4:18 Uhr und der Dämmerung um 19:17 Uhr.

