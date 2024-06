Das Wetter in Bunyola, Mallorca: 7-Tage-Prognose mit vereinzelten Regentagen und Aufhellungen (11.6.2024)

7-Tage-Wettervorhersage für Bunyola: Wechselhaftes Wetter inselweit erwartet

Während die idyllische Gemeinde Bunyola auf Mallorca für ihre atemberaubenden Landschaften und charmanten Dorfstraßen bekannt ist, scheint die kommende Woche wettertechnisch eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und regnerischen Momenten zu bringen. Unsere aktuelle Wettervorhersage liefert detaillierte Einblicke in das wechselhafte Wetter für die nächsten sieben Tage.

Regenschauer und Sonnenschein im Wechselspiel

Am 11. Juni 2024 zeigt sich das Wetter in Bunyola mit moderatem Regen und einer Temperatur von angenehmen 19°C eher feucht. Der Wind bleibt mit 2 km/h sanft. Mit einer relativen Feuchtigkeit von 73% und einem Luftdruck von 1014 hPa werden die Regentropfen den ganzen Tag über begleiten. Dennoch darf der Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:17 Uhr nicht ungenossen bleiben.

Der darauffolgende Tag wird den Regenschirm nicht überflüssig machen, denn der 12. Juni bringt uns heftige Regenfälle bei 21°C. Der leichte Anstieg des Windes auf 3 km/h könnte für eine frische Brise in den historischen Gassen sorgen. Das Barometer klettert auf 1017 hPa, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 62% sinkt.

Am 13. Juni bleibt das Wetter regnerisch, allerdings mit leichtem Regen und wiederum 21°C. Die Windgeschwindigkeit hält sich konstant und der Luftdruck steigt leicht an auf 1020 hPa, ein Zeichen für möglicherweise aufkommende Wetterbesserung.

Auflockerung der Bewölkung mid-Woche erwartet

Der 14. und 15. Juni deuten auf eine Wetteränderung hin, die Bunyola sonnige Momente bescheren könnte. Mit leichten Wolkenformationen steigen die Temperaturen auf 25°C und 27°C, und die Luftfeuchte fällt unter die 50%-Marke. Dies könnte ideale Bedingungen für Ausflüge in die wunderschöne Serra de Tramuntana oder für entspannte Stunden an den nahegelegenen Stränden bieten.

Ein leichter Dämpfer ist jedoch der 16. Juni, an dem leichter Regen bei 20°C die sonst so häufige mallorquinische Sonne verdunkelt. Die Luftfeuchtigkeit kehrt zurück auf 71%, und wir erwarten ein beständiges Lüftchen von 3 km/h.

Ein perfektes Ende der Woche mit klarem Himmel und Sommerwärth

Der 17. und 18. Juni klingen vielversprechend, insbesondere für Sonnenanbeter und Freunde der Outdoor-Aktivitäten. Mit klarem Himmel und nur wenigen Wolken kündigt sich ein traumhaftes Wochenende in Bunyola an, bei Temperaturen von sommerlichen 28°C und 30°C. Ein gleichbleibender Luftdruck und angenehm niedrige Feuchtigkeitswerte sorgen für optimale Bedingungen, um Mallorcas vielfältige Freizeitmöglichkeiten in vollen Zügen zu genießen.

