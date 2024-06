Die Wetterprognose für Santa Margalida: 11.6.2024 bis 18.6.2024 (11.6.2024)

Wettertrends und tägliche Einzelheiten für Santa Margalida

Leichter Regen und Sonnenschein: Eine abwechslungsreiche Wetterwoche erwartet Santa Margalida Angehende Reisende und Einwohner von Santa Margalida können sich auf eine bunte Mischung aus Sonnenschein und Niederschlägen einstellen. Die kommende Woche verspricht wettertechnisch alles andere als Eintönigkeit. Hier ist die umfassende Wetterprognose von Dienstag, dem 11. Juni 2024, bis Dienstag, dem 18. Juni 2024, aufgeschlüsselt.

Wetterzusammenfassung für die kommende Woche

Beginnend mit dem Dienstag, den 11. Juni, stößt man auf milde 22°C bei leichtem Regen, begleitet von einer sanften Brise mit 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, und der Luftdruck misst 1014 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zieren den Himmel um 4:19 Uhr und 19:15 Uhr. Der darauffolgende Mittwoch hält ebenfalls 22°C bereit, jedoch mit mäßigem Regen, was auf eine leichte Abkühlung schließen lässt. Der Wind schwächt sich auf 5 km/h ab, während die relative Feuchtigkeit leicht zurückgeht auf 60%.

Am Donnerstag, dem 13. Juni, setzt sich mildes Wetter mit leichtem Regen fort, doch die Temperatur bleibt konstant bei angenehmen 22°C. Eine ruhige Brise weht mit 5 km/h, und man profitiert von einer weiteren geringfügigen Abnahme der Luftfeuchtigkeit auf 59%.

Aussichtsreiche Wetterverbesserung zum Wochenende

Eine markante Veränderung zeichnet sich für das Wochenende ab. Am Freitag lösen sich die Wolken langsam auf und zeigen bei few clouds einen deutlichen Temperaturanstieg auf bis zu 28°C. Dieses Szenario wird von einer Brise mit 7 km/h begleitet.

Der Samstag verschönert das Wochende gar mit 31°C unter scattered clouds bei einer leichten Abnahme der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h sowie der Luftfeuchtigkeit auf für Mallorca typische 29%.

Ein überwiegend bewölkter Sonntag lässt die Temperaturen etwas auf 22°C sinken, jedoch bleibt die Luftfeuchtigkeit bei 76% weiterhin erhöht. Der Wind hält sich konstant bei 5 km/h.

Die neue Woche startet für Santa Margalida mit einem sommerlichen Highlight. Bei 31°C und klarem Himmel am Montag lässt es sich hervorragend in die kommenden Tage starten. Eine mäßige Brise mit 8 km/h kündigt angenehme Nachmittage an.

Der Dienstag schließt die Wetterprognose mit immer noch hohen 28°C unter erneut klarem Himmel ab, während der Wind den Einwohnern mit 6 km/h;'> etwas Abkühlung bringt und die relative Feuchtigkeit bei 52% liegt.52%

