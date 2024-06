Ihr Wetterbericht für Santa Eugènia: Eine Woche im Zeichen des Sommers! (11.6.2024)

Wettertrends und Tägliche Prognosen für Santa Eugènia

Das malerische Santa Eugènia auf unserer geliebten Insel Mallorca kleidet sich in dieser Woche in einen bunten Mantel aus Sonnenschein und Sommerregen. Vollenden wir eine Reise durch die Wetteraussichten der nächsten 7 Tage und entdecken, was uns der Himmel über Mallorca verspricht.

Moderater Regen lässt die Natur aufatmen

Am Dienstag, dem 11. Juni 2024, lässt moderater Regen die Erde erquicken, während die Temperaturen mit 22°C angenehm bleiben. Eine sanfte Brise verweht die Tropfen kaum spürbar mit nur 3 km/h. Der Tag erwacht um 4:20 Uhr und endet in einem langen Abend, der erst um 19:16 Uhr sein Licht dem Dunkel überlässt.

Sanfte Wetterverbesserung mit weiteren Regentropfen

Am darauffolgenden Mittwoch versprechen 23°C und gelegentlicher Regen eine Fortsetzung des besänftigenden Wetters. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 53%, während der Luftdruck mit 1017 hPa eine optimistische Stimmung prognostiziert.

Wetterwendungen: Von Regen zu wolkenarmen Himmeln

Der Donnerstag bringt mit 24°C und leichtem Niederschlag sanfte Übergänge, bevor der Freitag uns überrascht und das Quecksilber auf sommerliche 28°C emporklettern lässt. Wir genießen erste Ausblicke auf freie, kaum bewölkte Atmosphäre.

Ein sonniges Wochenende steht uns bevor!

Die Königin der Woche, der Samstag, krönt sich mit 32°C und verstreuten Wolkenformationen - ein Vorgeschmack auf das, was uns erwarten wird. Der Sonntag, mit wohligen 23°CKinder durch.