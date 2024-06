Ihr Wetterbericht für Selva, Mallorca: Vom Nieselregen zu strahlendem Sonnenschein (11.06.2024 bis 18.06.2024)

Wettertrends und Prognosen in Selva: Eine Woche voller Veränderungen

Die kommende Woche in Selva verspricht eine Achterbahnfahrt im Bereich Wetter zu werden. Mit schwankenden Temperaturen und unterschiedlichen Bedingungen werden Einwohner und Besucher auf alles vorbereitet sein müssen. Die sommerlichen Tage weisen aber definitiv darauf hin, dass die Höhepunkte der Saison in greifbarer Nähe sind und für Outdoor-Aktivitäten und Genuss unter der Sonne Mallorcas unwiderstehliche Bedingungen bieten.

Wetterübersicht für Selva: Regen und Sonnenschein

Für den 11. Juni 2024, beginnt Selva mit moderatem Regen und einer angenehmen Temperatur von 20°C. Eine sanfte Brise von 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 71% ergänzen das Bild eines sanft bewässerten Mittelmeerparadieses. Der darauffolgende Tag, der 12. Juni, sieht eine kleine Erhöhung der Temperatur auf 22°C, aber immer noch begleitet von moderatem Regen, ideal für die Natur und die Grünflächen der Region.

Wochenmitte bringt eine Abwechslung

Gegen Mitte der Woche deutet sich am 13. Juni eine Veränderung an: leichter Regen und 23°C sowie eine weiterhin angenehme Brise sorgen für ideale Spaziergangbedingungen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 57% und deutet bereits auf eine bevorstehende Aufhellung des Himmels hin, was dann auch am 14. Juni der Fall sein wird. Mit insgesamt 28°C und nur wenige Wolken am Himmel, ist dieser Tag der perfekte Vorbote für mehr sommerliche Zustände.

Das Wochenende in Selva: Sonnige Aussichten

Das Wochenende zeigt sich von seiner strahlenden Seite. Am 15. Juni klettern die Temperaturen auf sommerliche 33°C und vereinzelte Wolken bieten hin und wieder Schatten. Der Wind bleibt eine sanfte Brise und die Luftfeuchtigkeit fällt auf beachtliche 21%, was die Hitze angenehm macht. Das Wochenende bietet dabei die besten Bedingungen für Freizeitaktivitäten an der frischen Luft oder am Strand. Am 16. Juni tritt leider ein kleiner Dämpfer in Form von leichtem Regen auf, allerdings bleibt das Thermometer mit 22°C in einem angenehmen Bereich. Aber keine Sorge, der 17. Juni entschädigt mit klarem Himmel und einer heißen 33°C wieder. Der Abschluss der Woche, der 18. Juni, präsentiert sich mit 32°C erneut sommerlich und mit nur ein paar Wolken verziert.

Fazit zur Wetterentwicklung in Selva auf Mallorca

Die Prognosen versprechen eine abwechslungsreiche Woche mit allen Facetten mallorquinischen Sommers. Von gemäßigtem Regen zu Beginn, über gelegentliche Schauer bis hin zu purem Sonnenschein - Selva bietet perfekte Bedingungen für Jeden. Besucher sollten darauf achten, sowohl einen Regenschirm als auch Sonnencreme im Gepäck zu haben, um bestens vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:48:37. +++