Sineu-Wettertrend: Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer in der Woche vom 11. Juni 2024 (11.6.2024)

Wochenwetterbericht für Sineu, Mallorca

Sonne, milde Schauer und sommerliche Temperaturen: Die zweite Juniwoche bietet den Einwohnern und Besuchern von Sineu auf Mallorca abwechslungsreiches Wetter. Mit einer sanften Brise werden Temperaturen bis zu sommerlichen 34 Grad erwartet, perfekt für alle Unternehmungen im Freien. Unsere umfassende Wettervorhersage zeigt Ihnen, wie sich das Wetter in Sineu jeden Tag entwickelt.

Dienstag, 11. Juni 2024: Ein Start mit leichtem Regen

Der Dienstag begrüßt Sineu mit leichtem Regen bei angenehmen 22 Grad Celsius. Eine leichte Brise weht mit gerade einmal 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 61 Prozent, während der Luftdruck bei 1014 hPa liegt. Genießen Sie die ruhige Atmosphäre eines frühsommerlichen leicht verregneten Tages in Sineu, der mit dem Sonnenaufgang um 4:19 Uhr beginnt und um 19:15 Uhr mit einem wohlverdienten Cocktail in der Hand ausklingt.

Mittwoch, 12. Juni 2024: Weiterer Regen bei stabilen Temperaturen

Der Mittwoch zeigt sich ähnlich mit moderatem Regen, doch es bleibt weiterhin warm mit 22 Grad Celsius. Die Windsituation ändert sich kaum und weist leise 5 km/h auf. Die Luftfeuchtigkeit sinkt etwas auf 54 Prozent, und der Luftdruck steigt leicht auf 1017 hPa. Ein perfekter Tag, um die vielen Sehenswürdigkeiten Sineus zu erkunden, denn echte Inselliebhaber lassen sich von ein paar Regentropfen nicht aufhalten.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Endlich Lichtblicke

Am Donnerstag bekommen wir schließlich eine Verschnaufpause vom Nass von oben und können uns auf leichten Regen bei angenehmen 23 Grad freuen. Der Wind nimmt nochmals leicht ab auf 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit verbleibt niedrig bei 53 Prozent, während der Luftdruck ansteigt auf 1020 hPa. Besuchen Sie an diesem Tag vielleicht die lokalen Märkte oder genießen Sie eine gemütliche Wanderung in der zauberhaften Landschaft, bevor Sie einem verträumten Sonnenuntergang um 19:16 Uhr beiwohnen.

Freitag bis Sonntag: Sonnige Aussichten bestimmen das Bild

Von Freitag bis Sonntag begrüßt Sineu das Wochenende mit einem Wechsel aus wolkenverhangenem Himmel und klarem Firmament. Der Freitag startet mit wolkigem, aber warmem Wetter und erreicht 29 Grad. Samstag wird noch heißer mit bis zu 34 Grad – ideal für einen Strandbesuch oder eine entspannte Bootsfahrt. Am Sonntag sinken die Temperaturen leicht, aber mit 23 Grad bleibt es weiterhin angenehm warm trotz leichtem Regen. Die Humidität schwankt zwischen 15 und 67 Prozent, was zusammen mit der sanften Brise von bis zu 7 km/h für erfrischende Momente sorgt. Genießen Sie die klaren Nächte unter dem Sternenhimmel – perfekte Bedingungen, um die einzigartige Atmosphäre Mallorcas zu erleben.

Montag, 18. Juni 2024: Ein strahlender Wochenstart

Den krönenden Abschluss bildet der Montag mit einem klaren Himmel und angenehmen 31 Grad Celsius. Mit einem Luftdruck von 1012 hPa und einer milden Brise ist es der ideale Tag, um die malerische Inselmitte zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil bei 35 Prozent, sodass Sie perfekte Bedingungen für einen Ausflug in die bezaubernde Natur oder in die historische Stadt selbst vorfinden.

Schauen Sie für tägliche Updates wieder auf unserer Seite vorbei und bleiben Sie über das aktuelle Wetter in Sineu inklusive Helligkeitsverlauf, Windverhältnissen und Luftdruck bestens informiert!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:50:51. +++