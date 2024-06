Sonnige Aussichten: Der Wetterbericht für Petra, Mallorca (11.6.2024 bis 18.6.2024) (11.6.2024)

Sommer in Petra: Strahlendes Wetter und milde Brisen

Die kommende Woche verspricht exzellente Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivisten in der malerischen Ortschaft Petra auf Mallorca. Mit einer Serie von klaren, blauen Himmeln und steigenden Temperaturen ist es die perfekte Zeit, um das Inseljuwel in vollen Zügen zu genießen.

Wetterüberblick: Klares Himmel und stetige Temperaturen

Von Dienstag, den 11. Juni an, klettert das Thermometer in Petra stetig nach oben. Beginnend mit 26°C, erreichen wir am Sonntag, den 17. Juni, einen Hochpunkt von heißen 34°C. Diese sommerlichen Tage werden begleitet von einer leichten Brise, die für die notwendige Abkühlung sorgt, während die Luftfeuchtigkeit angenehm niedrig bleibt.

Genießen Sie die Outdoor-Aktivitäten bei perfektem Inselwetter

Die ermäßigten Windgeschwindigkeiten von durchschnittlich 5 bis 8 km/h sind ideal für lange Spaziergänge durch die malerischen Straßen Petras oder Ausflüge in die Umgebung. Mit einem durchgängigen klaren Himmelszustand und optimalen Bedingungen für Vitamins D Aufnahme, sind Outdoor-Aktivitäten und Sightseeing-Programme uneingeschränkt empfehlenswert.

Sonnenaufgang- und Untergang: Planen Sie Ihren perfekten Tag

Der Sonnenaufgang in Petra erleuchtet den Himmel bereits um 02:35 Uhr morgens und läutet lange, erlebnisreiche Tage ein. Genießen Sie den Anblick, wie die Sonne die Terrakottadächer und sanften Hügellandschaften in ein warmes Lichtbad taucht. Die Sonnenuntergänge können ab 16:40 Uhr in betörender Schönheit beobachtet werden, perfekt, um den Tag mit einem Glas lokalen Weins ausklingen zu lassen.

Wetterprognose für Petra im Detail

Anhand unserer Wetterdaten geben wir Ihnen eine tägliche Übersicht der zu erwartenden Konditionen in Petra:

Zusammenfassung: Ideale Wetterbedingungen in Petra

Die bevorstehende Woche in Petra wird klar vom sonnigen und trockenen Klima dominiert. Temperaturen bewegen sich im angenehmen Sommerbereich, dies vereinfacht die Urlaubsplanung enorm und lässt Spielraum für spontane Abenteuer unter Mallorcas strahlender Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:42:05. +++