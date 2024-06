Wetter Deià: 7-Tage-Prognose, Regenrisiko und Temperaturtrends (11.6.2024)

Wettervorhersage für Deià vom 11. bis 18. Juni 2024

Die pittoreske Gemeinde Deià auf Mallorca bereitet sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche vor, die sowohl Sonnenanbeter als auch Regenschirmträger zufriedenstellen dürfte. Mit schrittweisen Übergängen von feuchteren Bedingungen zu strahlendem Sonnenschein werden Einheimische und Besucher gleichermaßen ermutigt, sowohl wetterfeste Bekleidung als auch Sonnenbrillen parat zu halten.

Erfrischende Regenschauer und milde Temperaturen

Dienstag, 11. Juni 2024: Der Beginn des Prognosezeitraums verspricht mit moderatem Regen und einer Höchsttemperatur von 21°C einen frischen Start in die Woche. Eine leichte Brise mit 2 km/h wird durch die malerischen Gassen Deiàs wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei 76% liegt. Sonnenauf- und -untergangszeiten sind spektakuläre Naturschauspiele, mit dem Morgenrot, das sich um 4:21 Uhr zeigt und die Abenddämmerung, welche um 19:17 Uhr eintritt.

Mittwoch, 12. Juni 2024: Feuchtigkeitsliebhaber dürfen sich freuen, denn es ist ein Tag mit heftigem Regen zu erwarten, bei einer Höchsttemperatur von 22°C. Lassen Sie sich vom sanften Rauschen des Regens bei mäßigen 3 km/h Wind nicht entmutigen und beobachten Sie, wie die Natur auflebt.

Ausguck nach sonnigeren Aussichten

Donnerstag, 13. Juni 2024: Mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 23°C verschafft uns das Wetter eine wohlverdiente Abwechslung. Der Tag kündigt den bevorstehenden Wechsel zu klareren Himmeln an, und sicherlich ist dies ein wunderbarer Moment, um die einzigartige Atmosphäre Deiàs bei milden 3 km/h Wind zu genießen.

Freitag, 14. Juni 2024: Wir begrüßen das Wochenende mit fast ungetrübter Fröhlichkeit und nur wenigen Wolken am Himmel. Die Temperatur klettert auf warme 27°C bei mäßigen Winden von 4 km/h. Dieses Wetter lädt förmlich zu einem Ausflug in die Natur oder zu einem entspannten Tag am Strand ein.

Die ideale Zeit für Freiluftaktivitäten

Samstag, 15. Juni 2024: Es erwarten uns zerstreute Wolken und milde 28°C, perfekt für sämtliche Aktivitäten unter freiem Himmel. Mit nur 5 km/h Wind lässt es sich wunderbar auf einer der vielen Terrassen Deiàs verweilen.

Sonntag, 16. Juni 2024: Das Wochenende klingt mit leichten Regenfällen und kühleren 22°C aus. Doch keine Sorge, der Regen sollte nicht davon abhalten, die charmanten Straßen Deiàs zu erkunden oder eines der exzellenten lokalen Restaurants zu besuchen.

Sonniges Finale der Wetterwoche

Montag, 17. Juni 2024: Die neue Woche beginnt mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf heitere 29°C steigen. Eine angenehme Brise von 3 km/h wird die perfekten Bedingungen für jegliche Vorhaben begünstigen.

Dienstag, 18. Juni 2024: Der Wettervorhersage zufolge dürfen wir uns über einen weiteren Tag mit wenigen Wolken und noch höheren Temperaturen von 30°C erfreuen. Auch an diesem Tag beehren uns die ersten Sonnenstrahlen um 4:21 Uhr und geben den Startschuss für einen herrlich langen Tag, der erst um 19:20 Uhr mit dem Sonnenuntergang endet.

Die kommenden Tage in Deià versprechen eine wahre Achterbahn der Wettergefühle, mit genügend Sonnenschein und erfrischenden Schauern, um jeden Wettergeschmack zu bedienen. Es bleibt nur zu sagen: Packen Sie sowohl Ihren Sonnenhut als auch Ihren Regenschirm ein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:30:32. +++