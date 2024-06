Wetter in Marratxí: 7-Tage-Vorhersage mit Temperaturanstieg und Regenschauern (11.6.2024)

Das Wetter in Marratxí auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden sieben Tagen als eine Mischung aus sonnigen Höhepunkten und regnerischen Abschnitten. Die Einwohner und Besucher der Region können sich auf einen beachtlichen Anstieg der Temperaturen einstellen, während gelegentliche Regenschauer für Abkühlung sorgen.

Wettertrends und Regenprognosen für Marratxí

Der Beginn der Woche in Marratxí wird von moderatem Regen begleitet, mit Temperaturen, die am 11. und 12. Juni 2023 angenehme 22°C bzw. 23°C erreichen. Auch am 13. Juni erwartet die Bürger leichter Regen, wobei die Temperatur weiterhin bei 23°C verweilt. Die Windgeschwindigkeiten bleiben während dieser Zeit durchgehend niedrig bei 3 km/h.

Sonnige Aussichten und klimatische Wende Mitte Juni

Ab dem 14. Juni deutet sich eine klimatische Wende in Marratxí an, die den Regenschirmen eine Pause gönnt. Mit nur wenigen Wolken am Himmel klettert das Thermometer auf 26°C. Die folgenden Tage versprechen sogar noch wärmere Temperaturen, und am 15. Juni ist mit 29°C und aufgelockerter Bewölkung zu rechnen. Doch auch hier bleibt die Insel nicht verschont von Niederschlägen, denn leichter Regen ist für den 16. Juni bei 23°C vorhergesagt.

Spitzentemperaturen zum Wochenende

Ein Wochenende unter klarem Himmel wartet auf die Einwohner und Gäste von Marratxí, denn der 17. Juni verspricht perfektes Sommerwetter mit 30°C und klarem Himmel. Die Freude steigt weiterhin am 18. Juni, da die Temperaturen auf sengende 33°C steigen werden, begleitet von ein paar vereinzelten Wolken. An beiden Tagen weht der Wind mit mäßigen 5 km/h, während die Lufttrockenheit mit einer relativen Feuchte von gerade einmal 39% am 17. und 33% am 18. Juni für zusätzlichen Komfort sorgt.

Tägliche Wetterdetails für Marratxí

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:39:36. +++