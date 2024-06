Wetter Lloseta (11.06.24 bis 18.06.24): Aktuelle Prognosen und Trends

Das Wetter in Lloseta: Eine Woche voller Überraschungen

Wer aktuell einen Blick auf die Wettervorhersage für Lloseta in den nächsten sieben Tagen wirft, wird auf eine abwechslungsreiche Woche treffen. Von erfrischenden Regenschauern bis hin zu strahlendem Sonnenschein ist alles zu erwarten. Ideal für diejenigen, die die facettenreiche Natur Mallorcas unter unterschiedlichsten Bedingungen erleben möchten.

Die Wetterentwicklung im Detail

Am Dienstag, den 11. Juni 2024, erwartet uns in Lloseta mäßiger Regen bei durchschnittlichen 19°C. Eine sanfte Brise weht mit 3 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 71% und einem Luftdruck von 1014 hPa beginnt die Woche ganz entspannt. Die Sonne begrüßt uns bereits um 4:20 Uhr und wird uns bis 19:16 Uhr begleiten.

Am darauffolgenden Mittwoch intensiviert sich der Regen bei milden 21°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 2 km/h niedrig und die relative Feuchtigkeit fällt leicht auf 57%, während der Luftdruck auf 1017 hPa ansteigt.

Der Donnerstag zeigt sich etwas gnädiger mit leichtem Regen und steigenden Temperaturen um 22°C. Der Wind ist mit 3 km/h unverändert schwach. Die relative Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck verharren in einem angenehmen Rahmen.

Am Freitag dann die große Überraschung: Fast ungetrübter Himmel bei wenigen Wolken und Temperaturen, die auf sommerliche 27°C klettern. Der Wind frischt mit 5 km/h etwas auf, während die Luftfeuchtigkeit auf 38% sinkt und der Druck leicht abfällt.

Der Samstag übertrumpft nochmals mit einem Anstieg auf beachtliche 32°C unter zerstreuten Wolken. Ein angenehmer Luftzug von 3 km/h begleitet die trockenere Luft mit nur 20% Feuchtigkeit.

Überraschend kehrt am Sonntag mit leichtem Regen die Frische zurück ins Tal von Lloseta. Die Temperatur fällt auf gemäßigte 21°C, während die Luftfeuchtigkeit wieder auf robuste 70% ansteigt.

Zum Abschluss der Betrachtungswoche wird der Montag wieder glanzvoll: Ein klarer Himmel spannt sich über Lloseta, und das Thermometer erkl climb auf 32°C. Der Wind wird mit 6 km/h spärbar präsent sein, die relative Feuchtigkeit bleibt jedoch gering bei 24%.

Prognose für das Wochenende

Wer für das Wochenende in Lloseta etwas plant, sollte auf jeden Fall die Wettervorhersage beachten. Am Samstag können Sie bei sommerlichen Temperaturen um die 32°C unter scattered clouds das Beste aus dem Tag machen, während der Sonntag die ideale Kulisse für eine Wanderung in der Natur mit angenehmen 21°C und leichtem Regen bietet.

