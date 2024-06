Wetter Maria de la Salut (11.06.24 bis 18.06.24): Sonne, Regen und steigende Temperaturen

Wetterprognose für Maria de la Salut: Eine gemischte Woche steht bevor

Die bevorstehende Woche in Maria de la Salut verspricht eine interessante Mischung aus sonnigen Abschnitten und regnerischen Phasen. Mit Temperaturen, die bis zu sommerlichen Höhen klettern, sollten Residenten und Besucher gleichermaßen ihre Pläne flexibel halten und sowohl Sonnencreme als auch Regenschirm nicht vergessen.

Details zur Wetterlage im Überblick

Der Dienstag beginnt in Maria de la Salut mit sanftem leichten Regen bei angenehmen 22 Grad Celsius. Trotz des Regens bleibt der Wind mit 6 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%. Der Mittwoch zeigt sich ähnlich mit moderatem Regen, aber leicht gesunkenem Luftfeuchtigkeitswert bei 55% und weiteren 22 Grad Celsius.

Stimmungsaufhellung am Donnerstag: Mit 23 Grad Celsius und erneut leichtem Regen ziehen am Donnerstag die Wolken allmählich weiter. Der Wind bleibt unverändert, während der Luftdruck auf 1020 hPa steigt. Der Freitag verwöhnt uns schließlich mit einer großzügigen Portion Sonne und lockeren Wolken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 29 Grad bei nur 33% Luftfeuchtigkeit.

Der Samstag verspricht mit 34 Grad und vereinzelten Wolken das Highlight der Woche zu werden, ideal für alle Freiluftaktivitäten, von Strandausflügen bis hin zu abendlichen Spaziergängen. Am Sonntag, dem 16.6.2024, kehrt der Regen zurück und bringt mildere 23 Grad mit sich, aber die darauf folgenden Tage bieten wieder klaren Himmel und eine Gott behagende Hitze von 33 Grad am Montag und bequemen 31 Grad am Dienstag.

Die Sonnenauf- und -untergangszeitenid bleibt über den gesamten Zeitraum bestehen, mit morgendlichem Licht gegen 4:19 Uhr und abendlichem Dämmerlicht, das sich bis etwa 19:17 Uhr erstreckt.

Ausblick auf das Wochenende in Maria de la Salut

Das bevorstehende Wochenende hält sowohl eine warme als auch eine frische Überraschung bereit. Beginnend mit 34 Grad und leichten Wolken am Samstag, gibt es am Sonntag leichten Regen, der die Temperaturen auf 23 Grad senkt. Dennoch wird das Wochenende durchweg von Sonnenschein beschienen sein, und am Montag danach steigen die Temperaturen erneut auf heiße 33 Grad.

Wetterzusammenfassung für Maria de la Salut

Von leichtem Regen zu beginn, über warme sonnige Tage bis hin zu einem kurzen regnerischen Intermezzo, wird diese Woche ein echter Klimamix. Die perfekte Zeit, um sowohl die kühlen Abende als auch die lichtdurchfluteten Tage zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:38:53. +++