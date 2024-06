Wetterausblick für Estellencs (11.06.24 bis 18.06.24): Temperaturentwicklung und Wettervorhersage

7-Tage-Wettertrend für Estellencs: Sonnige Aussichten nach Regentagen

Die malerische Gemeinde Estellencs bietet eine beeindruckende Kulisse auf Mallorca, doch wie wird das Wetter in der bevorstehenden Woche diesen Charme beeinflussen? Unsere detaillierte Wetterprognose für Estellencs von Dienstag, dem 11. Juni bis Dienstag, dem 18. Juni 2024, gibt Einblicke in erwartete Witterungsbedingungen, welche für alle Planungen im Freien essenziell sind.

Wetter am Dienstag, 11.06.24, und Mittwoch, 12.06.24

Zum Auftakt der Woche hält sich der Himmel über Estellencs bedeckt. Mit moderatem Regen und Temperaturen um 22°C am Dienstag sowie 21°C am Mittwoch müssen Einheimische und Besucher ihre Aktivitäten indoor planen. Die geringen Windgeschwindigkeiten von 3-4 km/h werden die Regenschauer kaum vertreiben. Ein Trost mag vielleicht der relaiv konstante Luftdruck sein, der kühle aber stabile Wetterbedingungen signalisiert.

Positive Wetterentwicklung ab Donnerstag, 13.06.24

Ab Donnerstag zeigt sich das Wetter in Estellencs von einer freundlicheren Seite. Mit leichtem Regen und gleichermaßen angenehmen 22°C deutet sich eine Wetteraufhellung an, bevor am Freitag fast wolkenloser Himmel bei 25°C für ideale Bedingungen sorgt, um die wundervolle Region zu genießen. Der Wind bleibt mit 6 km/h noch moderat, ideal für sanfte Seebisen beim Schlendern entlang der Küste oder durch die charmanten Gassen Estellencs.

Blick auf das Wochenende: Unterschiedliche Wetterlagen

Das Wochenende beginnt Samstag mit verstreuten Wolken, wobei die Quecksilbersäule leicht auf 24°C zurückgeht. Die Luftfeuchtigkeit sinkt und bietet angenehmeres Klima für diverse Freizeitaktivitäten. Sonntag führt leichter Regen zurück ins Dorf, während die Temperaturen auf 22°C sinken und für erfrischende Momente sorgen.

Start in die neue Woche: Strahlende Aussichten für Estellencs

Der Montag und Dienstag verheißen strahlende Bedingungen mit klarem Himmel und leicht ansteigenden Temperaturen. Bei 25°C und einem sanften Wind von 4 km/h am Montag können Sie in vollen Zügen das angenehme Wetter genießen. Der Dienstag setzt noch einen drauf und lockt mit 26°C und wenigen Wolken zu ausgiebigen Aktivitäten im Freien.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in Estellencs bleiben über die gesamte Woche nahezu gleich, mit einem Sonnenaufgang kurz nach 4:21 Uhr und Sonnenuntergang gegen 19:20 Uhr. Somit bieten sich lange Tage voller Sonnenstunden und perfekte Gelegenheit, das vielseitige Estellencs in aller Ruhe zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:32:43. +++