Wetterausblick Pollença: Die Prognose für die kommende Woche (11.06.-18.06.2024)

Wettervorhersage für Pollença: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regenschauern

Die idyllische Gemeinde Pollença auf Mallorca präsentiert sich in der dritten Juniwoche mit einem abwechslungsreichen Wettergeschehen. Touristen wie Einheimische dürfen sich auf eine Mischung aus sonnigem Wetter, wolkigen Abschnitten und gelegentlichen Regengüssen einstellen. Wer seinen Aufenthalt in der malerischen Umgebung von Pollença plant, sollte dem Wetterbericht besondere Aufmerksamkeit schenken, um zwischen Strandtagen und kulturellen Aktivitäten variieren zu können.

Mit leichtem Regen beginnt die Woche

Am Dienstag, dem 11. Juni 2024, kündigt sich leichter Regen bei milden 20 Grad Celsius an, ideal für einen Besuch im Museum oder eine Entdeckungstour durch die Altstadt. Eine leichte Brise verbreitet angenehme Frische, während die Luftfeuchtigkeit bei 67% liegt. Trotz des Nieselregens sollten Besucher den Sonnenaufgang um 4:19 Uhr und Sonnenuntergang um 19:16 Uhr nicht missen, welche die Insel in ein faszinierendes Licht tauchen.

Temperaturanstieg und sommerliches Flair

Die darauffolgenden Tage versprechen mit Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius sommerliche Wärme und geringere Niederschläge. Am Donnerstag verziehen sich die Wolken beinahe vollständig und ermöglichen sonnige 27 Grad Celsius am Freitag - perfektes Strandwetter, um die mediterrane Sonne Mallorcas zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf entspannende 51%, was zu einem angenehm trockenen Klima beiträgt.

Die Wochenmitte als Highlight für Sonnenanbeter

Der Höhepunkt der Woche ist zweifelsohne der Mittwoch, an dem bei klarem Himmel und einer Spitze von 29 Grad Celsius reine Urlaubslaune aufkommt. Ein sanfter Wind sorgt für eine sanfte Abkühlung in den warmen Stunden – der ideale Tag, um Pollenças traumhafte Strände zu erkunden oder eine Wanderung im Tramuntana-Gebirge zu wagen. Der Luftdruck liegt bei stabilen 1014 Hektopascal, was auf eine beständige Wetterlage schließen lässt.

Vorschau auf das Wochenende

Das Wochenende wird von leichtem Regen am Samstag mäßig eingeläutet, bevor es sich am Sonntag mit ein paar Wolken und sommerlichen 27 Grad Celsius wieder von seiner besten Seite zeigt. Die ideale Gelegenheit, das Naturreservat am Cap de Formentor zu besuchen oder am Hafen von Pollença in den Genuss lokaler Delikatessen zu kommen.

Wir erwarten also eine farbenfrohe Woche in Pollença mit vielfältigen Möglichkeiten für Urlaubsaktivitäten, sei es am Strand, in den Bergen oder beim Schlendern durch historische Gassen. Eines ist sicher: Das Wetter in Pollença bleibt spannend und vielfältig!

