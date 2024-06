Wetteraussichten für Campanet vom 11.06.2024 bis 18.06.2024: Von leichtem Regen zu klarem Himmel

Aktuelle Wetterprognose für Campanet

Campanet, ein idyllisches Dorf im Herzen Mallorcas, kann sich in der kommenden Woche auf eine abwechslungsreiche Wetterlage einstellen. Von leichtem Regen zu Beginn über sonnige Abschnitte bis hin zu einem klaren Himmel gibt es alles, was das Herz eines Wetterbegeisterten höher schlagen lässt.

Start in die Woche mit leichtem Regen und angenehmen TemperaturenStart in die Woche mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen

Am Dienstag, dem 11. Juni 2024, steht leichter Regen bei 20°C auf dem Wetterprogramm, ideal für eine Erfrischung nach den Herden des mallorquinischen Sommers. Der Wind bleibt mit 6 km/h gemäßigt und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 68%. Der Luftdruck ist mit 1014 hPa stabil.

Die Mitte der Woche zeigt sich von ihrer freundlichen SeiteDie Mitte der Woche zeigt sich von ihrer freundlichen Seite

Mit dem Aufkommen des 12. Juni wechselt das Wetter zu mäßigem Regen bei 21°C, während der Wind nachlässt auf sanfte 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 60%, was angenehme Bedingungen im Freien erlaubt. Am Donnerstag wird es bei leichtem Regen 23°C warm und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 58%, bei einem Luftdruck von 1020 hPa.

Wetterwendung hin zu einem sommerlichen WochenendeWetterwendung hin zu einem sommerlichen Wochenende

Ab dem 14. Juni steigen die Temperaturen in Campanet merklich an. Zahlreiche Sonnenstunden und wenige Wolken dominieren das Wochenende. Dabei klettert das Thermometer auf bis zu 32°C am Freitag. Der Himmel bleibt größtenteils klar bei nur vereinzelten Wolken. Ideal, um Mallorcas vielseitige Natur zu geniessen. Der Luftdruck startet mit 1017 hPa am Donnerstag und nimmt ab auf 1011 hPa am Freitag, bevor er wieder leicht auf 1014 hPa am Samstag gezogen wird. Am Sonntag herrschen klare Himmelsbedingungen, und die Temperaturen steigen auf sommerliche 32°C bei weiterhin niedriger Luftfeuchte von 31%.

Ausblick auf die nächste WocheAusblick auf die nächste Woche

Zum Ende unseres Wetterberichts zeigt sich, dass der Himmel über Campanet größtenteils freundlich bleibt. Die Temperaturen pendeln um die 30°C-Marke, während der Wind konstant leichte 6 km/h beibehält. Ein paar vereinzelte Wolken können am Himmel erscheinen, sollten jedoch keine Einbußen für sonnenhungrige Mallorca-Urlauber darstellen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:27:16. +++