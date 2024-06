Wetteraussichten für Fornalutx: Spannende Wetterentwicklung mit Regen und Sonnenschein vom 11.06.2024 bis 18.06.2024

Aktuelle Wetterlage in Fornalutx: Wechselhafte Tage voraus

Die beschauliche Gemeinde Fornalutx auf Mallorca steht vor einer interessanten Wetterwoche, die sowohl Sonnenanbeter als auch Regenschirm-Träger auf ihre Kosten kommen lässt. Mit einem Wechsel aus Regen, Wolken und klarem Himmel präsentiert sich das Wetter in Fornalutx sehr abwechslungsreich.

Regnerischer Wochenauftakt am 11.06.2024

Moderater Regen wird am Dienstag das Dorf in eine frische Atmosphäre tauchen, während die Temperaturen bei 19°C liegen. Die Windgeschwindigkeit bleibt recht sanft bei 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit erreicht mit 78% einen eher höheren Wert. Der Barometerstand bleibt frei von größeren Schwankungen und zeigt 1014 hPa an, während die Zeiten des Sonnenaufgangs und -untergangs um 4:20 Uhr und 19:17 Uhr die Tageslänge definieren.

Nasse Bedingungen setzen sich am 12.06.2024 fort

Stärkerer Regenfällen stehen bevor, wenn schwere Regengüsse am Mittwoch die Straßen von Fornalutx erreichen. Temperaturen optieren dabei für etwas Wärme, sie klettern auf 21°C. Feuchtigkeit und Windstärke werden kaum Veränderung zeigen, und der Luftdruck stabilisiert sich auf 1017 hPa.

Stimmungsaufhellung ab dem 13.06.2024 möglich

Mit leichtem Regen kündigt sich am 13. Junitag ein Übergangswetter an, bevor gegen Wochenende freundlichere verhältnisse einkehren. Dann dürfen sich Feinschmecker und Naturfreunde auf angenehme 22°C bei einer Windgeschwindigkeit von 2 km/h freuen.

Sommerliches Flair erhält Einzug ab 14.06.2024

Das Wetter verwöhnt die Bewohner und Besucher Fornalutx am Donnerstag mit einer Mischung aus Wolken und Sonne. Mit 26°C am Tage nähert sich das Thermometer sommerlichen Werten, während die Luftfeuchtigkeit auf 49% weist.

Das Thermometer steigt: Höhepunkt am 18.06.2024

Den Höhepunk der Wetterwoche bildet sicherlich der Sonnabend, we das Quecksilber auf herrliche 30°C steigen wird. Ein paar Wolken können am Himmel gesichtet weren, doch die Sonne behaltet prioritär die Bühne für sich, was sichpositiv auf die Stimmung und das Freizeitverhalten auswirken dürfte.

In Gesamtbild bewegt sich die Wetterlage in Fornalutx zwischen den warmen Sommertagen und periodischen Regenschauern, was eine gute Gelegenheit für abwechslungsreiche Aktivitäten und die Entdeckung der idyllischen Umgebung darstellt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:33:47. +++