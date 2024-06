Wetterprognose Esporles: Eine Woche von Regen zu Sonnenschein (11.6.2024)

Wetteraussichten für Esporles vom 11.6.2024 bis 18.6.2024

Die Wetterprognose für die malerische Gemeinde Esporles auf Mallorca verspricht in der kommenden Woche eine Achterbahnfahrt von Schauern zu klarem Himmel. Erfahren Sie hier, mit welchen Wetterbedingungen Sie in Esporles vom 11. Juni bis 18. Juni 2024 rechnen können.

Moderater Regen und laue Temperaturen zu Wochenbeginn

Zu Beginn der Woche, am Dienstag, den 11.06.2024, und am Mittwoch, den 12.06.2024, erwarten die Bewohner und Besucher von Esporles moderaten Regen bei Temperaturen um die 20°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei leichten 3 bis 4 km/h. Diese Bedingungen sind perfekt für all jene, die das sanft rauschende Geräusch von Regen schätzen und die frische, von Feuchtigkeit gesättigte Luft genießen möchten, die dem Gemüse und den Orangenplantagen der Region zugutekommt.

Leichter Regen und aufkommende Sonne zur Wochenmitte

Am Donnerstag, den 13.06.2024, lässt der Niederschlag nach und wechselt zu leichtem Regen. Die Temperatur bleibt konstant bei angenehmen 20°C. Mit einem sanften Wind wird dieser Tag zu einem angenehmen Übergang hin zu einem heitereren Wetter.

Die Trendwende setzt sich am Freitag, den 14.06.2024, durch wenige Wolken am Himmel fort. Mit 23°C erleben Sie bereits wärmere und gemütlichere Wetterverhältnisse, ideal um die Naturparks der Region zu erkunden oder durch die charmanten Straßen von Esporles zu schlendern.

Steigende Temperaturen und verstreute Wolken zum Wochenende

Die Wolken teilen sich weiterhin am Samstag, den 15.06.2024, und machen mit 24°C und verstreute Wolkenbildung einem fast wolkenlosen Himmelsbild Platz. Der Wind nimmt leicht zu und signalisiert perfektes Wetter, um die Sonne Mallorcas einzufangen.

Allerdings kündigt sich für Sonntag, den 16.06.2024, leichter Regen bei gleichbleibender Temperatur um 20°C an, was eine kurze Unterbrechung der Sonneperiode bedeutet. Ein optimaler Tag, um Esporles‘ kulturelle Angebote in Museen oder Galerien zu genießen.

Klare Himmel und optimale Freizeitbedingungen zum Wochenabschluss

Den krönenden Abschluss der Woche bilden Montag, den 17.06.2024, und Dienstag, den 18.06.2024, mit einem klaren Himmel und erfreulichen 24°C beziehungsweise 26°C. Diese Tage sind wie gemacht für Outdoor-Aktivitäten oder einfach, um am Strand von Esporles zu entspannen.

Mit Sonnenaufgängen gegen 4:21 Uhr und Sonnenuntergängen kurz nach 19:19 Uhr sind lange und ereignisreiche Tage garantiert. Genießen Sie die angenehme Luft und das wunderschöne Licht, das die Landschaft in ein malerisches Gemälde verwandelt.

