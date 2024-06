Wettervorhersage Alaró: Intensive Sonnenstrahlen und tropische Momente erwarten Mallorca (11.6.2024)

Das Wetter in Alaró: Eine Woche voller Überraschungen

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner dramatischen Seite – mit einem bunten Mix aus Sonnenschein, Regen und wolkenverhangenen Himmeln. Besonders die malerische Ortschaft Alaró wird in den kommenden Tagen Zeuge eines wahren Wetterkapriolen-Theaters. Hier ist der Status Quo: moderater bis schwerer Regen läutet die Woche ein, doch darauf folgt eine strahlende Trendwende, die uns üppige Sonnenstunden verspricht.

Täglicher Wetterüberblick: Regen und Sonne Hand in Hand

Zum Auftakt der Woche, präzise am Dienstag, den 11. Juni 2024, müssen sich Einwohner und Besucher auf moderaten Regen und eine Höchsttemperatur von summertauglichen 20 Grad Celsius einstellen. Bei einer Windgeschwindigkeit von lediglich 2 km/h können die Regenschirme jedoch getrost zuhause gelassen werden. Ein frischer Beginn, doch er ist nur Vorbote der darauffolgenden Feuchtigkeit, denn am Mittwoch dreht der Himmel das Ventil auf: Heftiger Regen bei 22 Grad zwingt selbst die hartnäckigste Sonnenanbeterin in den Schatten.

Der Donnerstag hält anfänglich an der nassen Tradition fest, lockert aber mit leichtem Regen und einer angenehmen 23 Grad die Stimmung auf. Der Swing in Richtung Sommer wird deutlich, als sich am Freitag nur noch ein paar Wolken am Himmel zeigen und das Thermometer auf heiße 27 Grad klettert. Alarós Einwohner können aufatmen und die Regenjacken verstauen. Dabei sollten sie die fortschreitende Trockenheit nicht unterschätzen: Trotz aufkommender 31 Grad am Samstag bringen gebrochene Wolken ein wenig Schattenspiel in den Tagesverlauf. gebrochene Wolken ein wenig Schattenspiel in den Tagesverlauf.

Ein kurzes Intermezzo mit