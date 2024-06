Wettervorhersage für Llucmajor (11.06.2024 bis 18.06.2024): Trend und tägliche Einzelheiten

Das Wetter in Llucmajor – Ein Überblick für die kommenden Tage

Klimatische Bedingungen in Llucmajor:Llucmajor In den nächsten sieben Tagen herrscht in Llucmajor ein gemischtes Wetterbild. Bei schwankenden Temperaturen, bewegen diese sich vorwiegend im wohlfühlenden Bereich, mit vereinzelten Schauern und klareren Aussichten gegen Ende der Woche. Die nachfolgende Prognose gibt einen detailreichen Einblick in das kommende Wettergeschehen.

Wetteraussichten für Llucmajor vom 11. Juni bis 18. Juni 2024

Dienstag, 11. Juni 2024: Der Tag startet mit leichtem Regen bei Temperaturen um die 23°C. Gemäßigte Winde mit 5 km/h tragen eine angenehme Brise durch die Luft. Die Luftfeuchtigkeit verdichtet sich auf 60%, eine erhöhte Befeuchtung, die durch den Niederschlag begünstigt wird. Der Druck stabilisiert sich bei 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag zwischen 4:21 Uhr und 19:15 Uhr.

Mittwoch, 12. Juni 2024: Moderater Regen untermalt den Spieltag, jedoch mit konstanten 23°C, die ein angenehmes Äußeres malen. Die Humidad liegt bei freundlichen 55%, während leicht aufgefrischte Winde mit 6 km/h die Wolkenformationen begleiten. Der barometrische Druck legt etwas zu und erreicht 1017 hPa. Sonnenauf- und -untergang kündigen den Tag im Einklang an und zeichnen den Himmel von 4:21 Uhr bis 19:16 Uhr.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Leichter Regen wird auch diesen Tag sportlich untermalen, begleitet von milden 22°C. Der Wind hält sich mit 6 km/h stetig. Die Feuchtigkeit steigt leicht auf 60%, während der Luftdruck ein Hoch von 1020 hPa erreicht. Von 4:21 Uhr bis 19:16 Uhr erstreckt sich das Tageslicht.

Die Wetterentwicklung zum Wochenende

Das nahende Wochenende lässt grüßen mit vereinzelten Wolken am Freitag, den 14. Juni, und einem Temperaturhoch von 24°C, bei einer relativen Feuchtigkeit von 57% und einem durchgängigen Luftdruck von 1018 hPa. Der Samstag zeigt sich zudem unbeständig mit leichtem Regen und 23°C, bevor der Sonntag, 17. Juni mit klarem Himmel bei angenehmen 27°C eine kleine Vorschau auf den Sommer gibt. Der Ausklang der Woche erfolgt mit der Ankunft des Montags, 18. Juni, an dem das Quecksilber auf 29°C beträchtlich klettern wird und die Sonne den ganzen Tag über dem klaren Himmel strahlt.

Wohlfühl-Wetter In Llucmajor: Ein 7-Tage-Rückblick

Die Wetterprognose für Llucmajor ist insgesamt ein harmonisches Wechselspiel aus Sonne und Regen, das für Abwechslung im Alltag sowie unterschiedliche Aktivitätsmöglichkeiten unter freiem Himmel sorgt. Die vorausblickende Woche steigert die Temperaturerneuturnerieungen piekweise, gibt aber auch Gelegenheit für erfrischende Momente bei leichtem Niederschlag und entsprechenden Windverhältnissen. Kurzum, eine ideale Woche zum Planen und Genießen sowohl der indoor als auch der outdoor Angelegenheiten in Llucmajor.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:36:59. +++