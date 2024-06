Wettervorhersage Llubí: Trends und Erwartungen für die kommende Woche (11.06.2024 bis 18.06.2024)

Wetter Llubí: Aktuelle Situation und 7-Tage-Prognose

Die bezaubernde Ortschaft Llubí auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller wetterbedingter Kontraste vor. Mit einer facettenreichen Wetterwoche im Rücken dürfen sich Einwohner sowie Besucher auf eine Periode einstellen, in der Sonnenschein und Regentage einen harmonischen Wechsel vollziehen.

Zusammenspiel von Regen und Sonnenschein

Bereits zu Beginn der Wetteraussichten für Llubí, am 11. Juni 2024, präsentiert sich der Himmel wechselhaft. Sanfter Regen bei angenehmen 22 °C und ein leichter Wind von 5 km/h charakterisieren diesen Tag. Feuchtigkeit und Luftdruck befinden sich in einem stabilen Bereich, mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% und einem Druck von 1014 hPa.

Allmählicher Temperaturanstieg und Sonnenhoch

Die darauffolgenden Tage offenbaren einen langsamen, doch bemerkenswerten Temperaturanstieg. Mit leichtem bis mäßigem Regen bei Temperaturen zwischen 23 °C und 24 °C (am 12. und 13. Juni) bestätigt das Wetter in Llubí seinen vielschichtigen Charakter. Ein geringfügig stärkerer Wind am 14. Juni mit 6 km/h ermöglicht den Übergang zu einer Phase, in der die Wolkenformationen abnehmen und sich vereinzelte Sonnenstrahlen blicken lassen.

Höhepunkt mit sommerlichen Temperaturen

Ein Highlight der Wetterprognose für Llubí erwartet uns am 15. Juni 2024. Mit einer Spitze von 35 °C und einer Verbreitung von vereinzelten Wolken verhält sich die Atmosphäre freundlicher als an den Tagen zuvor. Die Luftfeuchtigkeit erreicht aufgrund der steigenden Wärme mit 15% ihren minimalen Wert, während der Luftdruck leichte Schwankungen erfährt.

Die Tage nach dem Temperaturhöhepunkt stellen die Einwohner und Besucher erneut auf die Probe: Der 16. Juni präsentiert sich wieder prasselnder, mit leichtem Regen bei 23 °C. Jedoch setzt sich das klare Himmelspanorama am 17. und 18. Juni dezidiert durch, mit Temperaturen von 34 °C resp. 32 °C und einem schwachen bis mäßigen Wind.

Sonnenzeiten und wohlige Nächte

In der gesamten Woche begrüßt der Sonnenaufgang in Llubí seine Bewunderer unveränderlich früh um 4:19 Uhr und entlässt sie erst um 19:15 Uhr und später in wohlige Abendstunden. Ein bezauberndes Spektakel für Frühaufsteher und Abendgenießer gleichermaßen.

Fazit: Eine Wetterwoche voller Abwechslung

Zusammengefasst offenbart die mallorcazeitung.es Wettervorhersage für Llubí eine Woche voller Überraschungen. Warme Sommertage laden zu Freizeitaktivitäten ein, während leichter Regen für die nötige Erfrischung zwischendurch sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:36:12. +++