Wettervorhersage Manacor: Temperatur- und Klimatrend für die kommenden Tage (11.6.2024)

Wetter in Manacor: Aktuelle Prognose und Wettertrends

Die malerische Region Manacor ist bekannt für ihr angenehmes mediterranes Klima, doch auch hier zeigen sich zuweilen wechselhafte Kapriolen des Wetters. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie sich das Wetter in Manacor in den nächsten Tagen entwickeln wird und was Sie in puncto Temperaturen, Niederschlag und Wind erwarten können.

Detaillierte Wetterinformationen für Manacor bis zum 18. Juni 2024

Mittwoch, 11. Juni 2024: Ein bedeckter Himmel und leichte Regenschauer prägen das Wetterbild des Tages. Die Temperaturen klettern auf behagliche 22 Grad Celsius. Mit Windgeschwindigkeiten von etwa 7 km/h ist von einer milden Brise auszugehen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62% und der Luftdruck bei 1014 hPa.

Donnerstag, 12. Juni 2024: Die sanften Regenschauer setzen sich fort, während das Thermometer auf 21 Grad Celsius fällt. Die Windstärke verringert sich leicht auf 6 km/h. Die relative Feuchtigkeit bleibt stabil, und der Luftdruck steigt auf wohltuende 1017 hPa.

Freitag, 13. Juni 2024: Auch an diesem Tag beehren uns leichte Regentropfen. Bei gleicher Temperatur wie am Vortag bläst ein sanftes Lüftchen mit 5 km/h. Der Luftdruck steigt auf beachtliche 1021 hPa, was auf eine Wetterverbesserung hindeuten könnte.

Samstag, 14. Juni 2024: Die Wolken teilen sich und lassen Platz für ein paar vereinzelte Wolken. Mit 25 Grad Celsius steigen die Temperaturen an. Die Luftfeuchte nimmt mit 50% etwas ab, und der Luftdruck befindet sich auf einem stabilen Niveau von 1018 hPa.

Sonntag, 15. Juni 2024: Wenige Wolken versprechen einen größtenteils heiteren Himmel. Das Quecksilber steigt auf sommerliche 28 Grad Celsius, bei weiter abnehmender Luftfeuchtigkeit von 44%. Der Wind bleibt lau und der Luftdruck leicht gesunken.

Montag, 16. Juni 2024: Überdichte Bewölkung dominiert den Himmel, was eine Abkühlung auf 22 Grad Celsius zur Folge hat. Mit gestiegener Luftfeuchtigkeit von 74% könnte sich das als relativ drückend erweisen. Der Luftdruck hält sich bei 1014 hPa.

Dienstag, 17. Juni 2024: Ein makelloser Himmel erwartet uns mit strahlendem Sonnenschein und warmen 27 Grad Celsius. Der Wind bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 49%.

Mittwoch, 18. Juni 2025: Der Sonnenschein setzt sich fort, begleitet von sommerlichen 26 Grad Celsius. Eine leichte Brise weht weiterhin, während die Luftfeuchtigkeit wieder auf 61% ansteigt.

Wie gestaltet sich das Wochenende in Manacor?

Für das bevorstehende Wochenende können Manacors Einwohner und Besucher sich auf eine angenehme Mischung aus Sonne und teilweise bewölktem Himmel einstellen. Insbesondere der Sonntag verspricht mit klarem Himmel und warmen Temperaturen ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:37:36. +++