Wettervorhersage Portocolom: 7-Tage Trend mit Sonne und Regen (11.6.2024)

Die Wetteraussichten für Portocolom - Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Regenschauern

Die malerische Hafenstadt Portocolom auf Mallorca bietet nicht nur idyllische Landschaften und kulinarische Genüsse, sondern auch wechselhaftes Wetter, das Besucher und Einheimische in den nächsten sieben Tagen erwartet. Erfahren Sie hier, wie sich das Wetter in Portocolom vom 11. Juni bis zum 18. Juni 2024 entwickeln wird.

Überblick über das aktuelle Wetter in Portocolom

Mit Temperaturen, die tagsüber bequeme 22°C bis 24°C erreichen, können sich Reisende auf angenehme Tage einstellen, während leichter Regen für willkommene Abkühlung sorgen wird. Dennoch ist die Sonne kein seltener Gast in dieser Woche, da sich auch klare Himmelstage in Aussicht stellen.

Wetter am Dienstag (11.6.2024):Der Dienstag wird mit leichtem Regen starten und eine Temperatur von 22°C aufweisen. Eine frische Brise mit 7 km/h von Wind wird begleiten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69% und der Luftdruck zeigt 1014 hPa an. Der Tag beginnt früh um 4:19 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 19:13 Uhr mit einem wunderschönen Sonnenuntergang.

Wetter am Mittwoch (12.6.2024):Ähnlich dem Vortag, wird es leicht regnerisch bei 21°C. Der Wind bleibt moderat and die Luftfeuchtigkeit fällt leicht auf 65%. Der Luftdruck steigt auf 1017 hPa. Sonnenauf- und -untergang erfolgen fast identisch zum Dienstag.

Wetter am Donnerstag (13.6.2024):Die Regenschirme dürften auch am Donnerstag nicht in der Ecke bleiben, trotz Minimum an Wind mit nur 5 km/h und einer gleichbleibenden Temperatur von 21°C. Die Luftfeuchtigkeit klettert leicht auf 70%, während der Luftdruck auf 1021 hPa ansteigt, was für klare Verhältnisse sprechen könnte.

Wetter am Freitag (14.6.2024) bis Wetter am Montag (18.6.2024):Von Freitag bis zum darauffolgenden Montag können sich Einwohner und Besucher von Portocolom auf eine angenehme Kombination aus vereinzelten Wolken und klarer Himmel freuen. An diesen Tagen variieren die Temperaturen von 23°C bis 24°C mit leicht unterschiedlichen Windbedingungen und Luftfeuchtigkeitsgraden. Die Nächte versprechen auch angenehme Bedingungen für einen erholsamen Schlaf nach langen Tagen unter der spanischen Sonne.

Das Wetter in Portocolom: Zusammenfassung der Woche

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Portocolom in der kommenden Woche mit etwas Regen und viel Gelegenheit für Sonnenanbeter aufwartet. Genießen Sie jeden Sonnenstrahl und lassen Sie sich von gelegentlichen Regenschauern nicht die Laune verderben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.6.2024, 01:54:30. +++