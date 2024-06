Wettervorhersage Santanyí (11.06.24 bis 18.06.24): Temperaturtrends und Wetterentwicklung

Das Wetter in Santanyí: Eine Woche zwischen sonnigen Momenten und frühlingshaften Regenschauern

Während die warme Jahreszeit auf Mallorca immer näher rückt und die Touristen sich auf sonnige Tage am Strand freuen, bietet die idyllische Stadt Santanyí im Südosten der Insel eine abwechslungsreiche Wetterlage.

Wetterlage aktuell: Regentropfen und milde Brisen

Zu Beginn der Woche stehen die Zeichen auf leichten Regen, was die Natur in Santanyí mit Leben erfüllen wird. Mit Temperaturen von 22°C am 11.06.24 und leicht steigend bis 21°C am 12.06.24 und 13.06.24, bleibt es angenehm warm, auch wenn der Himmel meistens bedeckt sein wird. Windgeschwindigkeiten um die 5 bis 7 km/h sorgen für eine sanfte Abkühlung und die Luftfeuchtigkeit liegt im durchschnittlichen Bereich von 64% bis 68%.

Von Wolken und klaren Himmeln: Die Wetterentwicklung

Ab 14.06.2024 zeigt sich das Wetter von einer etwas freundlicheren Seite mit vereinzelten Wolken bei 23°C, gefolgt von strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel am 15.06. und 17.06. mit Höchsttemperaturen um die 25°C. Die ideale Zeit, um die zahlreichen Strände Santanyís zu genießen oder durch die hübschen Gassen der Stadt zu schlendern.

Blick auf das Wochenende: Stabile Sommerbedingungen

Das Wochenende in Santanyí präsentiert sich trotz der Sommeranfänge wechselhaft. Der 16.06.2024 wird mit überwiegend bedecktem Himmel und Temperaturen von 23°C eher zurückhaltend, während der 18.06.2024 mit klarem Himmel und 25°C sommerliche Gefühle aufkommen lässt.

Ob für einen ausgedehnten Spaziergang am Meer, eine spannende Wanderung oder einfach zum Genießen der mediterranen Lebensart – Santanyí bietet in der kommenden Woche viele Möglichkeiten, das vielseitige Wetter zu nutzen.

