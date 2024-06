Wetter Alaró (12.06.24 bis 19.06.24): Aktueller Wettertrend und tägliche Aussichten

7-Tage-Wettervorhersage für Alaró

Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca erwartet in der kommenden Woche gemischte Wetterbedingungen mit variierenden Temperaturen und Wetterlagen. Hier ist die detaillierte Wetterprognose vom 12. Juni bis 19. Juni 2024, damit Sie ihre Pläne optimal anpassen können.

Wetter Alaró heute: Temperamentvoller Wetterstart in die Woche

Der 12. Juni begrüßt die Bewohner und Besucher Alarós mit moderatem Regen bei einer angenehmen Temperatur von 21 Grad Celsius. Mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h bleibt das Wetter dennoch freundlich für leichte Outdoor-Aktivitäten. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 62% in Kombination mit einem Luftdruck von 1017 hPa.

Der morgendliche Himmel wird pünktlich um 4:20 Uhr aufklaren, und der Abend läutet seinen Ausklang mit dem Sonnenuntergang um 19:17 Uhr ein.

Steigende Temperaturen und Regenschauer

Am 13. Juni setzt sich der Niederschlag mit moderatem Regen fort, während die Temperaturen auf 23 Grad Celsius ansteigen. Diese leicht erhöhte Temperatur wird von einer damit einhergehenden Abnahme der Feuchtigkeit auf 54% begleitet, und der Wind bleibt bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Der Luftdruck steigt auf 1020 hPa.

Übergang zu einem freundlicheren Wetter

Vom 14. Juni bis 15. Juni zeichnet sich eine merkliche Wetteränderung ab. Die Temperaturen erreichen sommerliche Höhenwerte von 28 und 29 Grad Celsius, ergänzt durch einen Himmel mit wenigen bis verstreuten Wolken. Der Wind weht leicher mit Geschwindigkeiten von 3 bis 6 km/h, und die relative Feuchtigkeit zeigt mit Werten von 38% am 14. und 36% am 15. Juni an, dass das Wetter angenehm trocken sein wird. Der Luftdruck bewegt sich während dieser Zeit zwischen 1017 und 1011 hPa.

Hochsommerliche Verhältnisse in Alaró

Die zweite Wochenhälfte zeigt sich von ihrer besten Seite: Am 16. und 17. Juni begrüßt Alaró seine Gäste mit sommerlichem Wetter und Temperaturen von 30 bis 33 Grad Celsius unter meist klarem Himmel. Mit weiterhin schwachen Windverhältnissen und einer angenehmen Trockenheit, die sich in einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25% am 17. Juni widerspiegelt, gestalten sich ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien. Der Luftdruck bleibt mit Werten um 1013 bis 1014 hPa stabil.

Die Woche findet ihren Höhepunkt am 18. Juni, einem Sonntag, an dem summertime weather with a a high of 35 degrees Celsius under a clear sky. The wind picks up slightly to 4 km/h, and the humidity maintains at a comfortable 27%, with a pressure reading of 1012 hPa.

Woche endet mit bewölktem Himmel

Zum Abschluss der Woche, am 19. Juni, kündigen sich einige Veränderungen am Himmel an. Bei 32 Grad Celsius erwartet Alaró a broken clouds scenario, accompanied by a gentle wind of 4 km/h. Although the temperature drops slightly, the humidity rises back to 42%, indicating a slightly muggier day. The pressure also drops to 1009 hPa as we approach the tail end of this diverse weather week.

Fazit: Eine Woche voller Kontraste

Mit dieser umfassenden Zusammenfassung des Wetters in Alaró stehen Ihnen alle notwendigen Informationen für eine perfekt geplante Woche zur Verfügung. Ob sonnige Ausflüge oder gemütliche Regentage - Alaró bietet die perfekte Kulisse für jede Wetterlage. Genießen Sie die vielseitigen Temperaturen und himmlischen Ansichten, die diese Gemeinde auf Mallorca zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.6.2024, 01:20:51. +++