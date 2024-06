7-Tage-Wetterausblick für Sóller, Mallorca: Sonne, Wolken und vereinzelte Regenschauer (13.6.2024)

Wettervorhersage für Sóller: 13. Juni bis 20. Juni 2024

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca freut sich auf eine erlebnisreiche Woche, in der sich das Wetter von seiner wechselhaften Seite zeigt. Mit einer Mischung aus Sonnenschein, leichter Bewölkung und sporadischen Regenschauern werden sowohl Einheimische als auch Besucher in den Genuss verschiedener Wetterphasen kommen. Hier ist Ihr umfassender 7-Tage-Wetterausblick für Sóller.

Von mäßigem Regen zu klarem Himmel

Donnerstag, 13. Juni 2024: Das Wochenende steht vor der Tür, aber bevor es so weit ist, präsentiert sich das Wetter zunächst mit mäßigen Regenfällen bei einer angenehmen Temperatur von 23°C. Schwacher Wind, der mit etwa 4 km/h weht, wird den Regen erträglich machen, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 55% und der Luftdruck stabil bei 1021 hPa liegen wird. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang werden einen langen Tag von 4:20 Uhr bis 19:18 Uhr begründen.

Freitag, 14. Juni 2024: Die Sonne kämpft sich durch wenige Wolken hindurch, und die Temperaturen steigen auf bis zu 27°C an. Mit einer Humidität von 43% und einem sanften Wind von 5 km/h wird es ein idealer Tag, um Mallorcas Natur zu genießen. Der Luftdruck zeigt sich etwas schwächer bei 1017 hPa.

Temperaturen klettern zur Woche

Das Wochenende leitet eine steigende Temperaturtendenz ein, mit 28°C sowohl am Samstag als auch am Sonntag und einem weitgehend bedeckten Himmel. An diesen Tagen steigt die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 47% bzw. 53%, während der Luftdruck stabil bleibt.

Am Montag, 17. Juni, und Dienstag, 18. Juni, dürfen sich Sóller-Bewohner und -Besucher auf herrliches Sommerwetter freuen, mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 31°C bzw. 30°C. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, und die Luft bleibt erfrischend, was diese Tage zu den besten macht, um Sóllers Outdoor-Aktivitäten in vollen Zügen zu genießen. Allerdings sollte man nicht ohne Regenschirm aus dem Haus gehen, denn am Dienstag werden leichte Regenfälle erwartet.

Zum Ausklang der Woche bringt der Mittwoch, 19. Juni, weiterhin leichte Regenfälle und etwas kühlere Temperaturen um 28°C, gefolgt von einem erfrischenderen Donnerstag, 20. Juni, bei dem die Temperaturen auf 24°C fallen und sich nur wenige Wolken am Himmel zeigen werden.

Mit dieser Wettervielfalt bietet Sóller für jeden etwas, ob man nun die sonnigen Tage am Strand verbringen oder die leicht kühleren Temperaturen für Ausflüge in die Natur nutzen möchte. Denken Sie daran, immer auf lokale Wetterwarnungen zu achten und Ihren Tag entsprechend zu planen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:53:17. +++