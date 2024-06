7-Tage-Wetterprognose für Felanitx: Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer (13.6.2024)

Wetter in Felanitx: Zwischen Leichtem Regen und Klarem Himmel

Die kommende Woche verspricht in Felanitx auf MallorcaFelanitx eine abwechslungsreiche Mischung aus sonnigen Tagen und vereinzelten Regenschauern. Mit Temperaturen, die sich im angenehmen Bereich bewegen, können Einwohner und Besucher die vielfältigen Freizeitaktivitäten der Region genießen.

Wetterübersicht für die Woche vom 13. bis 20. Juni 2024

Donnerstag, 13. Juni 2024: Der Tag beginnt mit leichtem Regen bei milden 24°C, ideal für eine kurze Erfrischung am Morgen. Der Wind hält sich mit 6 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%. Der Barometerstand von 1021 hPa zeigt stabile Wetterbedingungen an. Der Sonnenaufgang um 4:19 Uhr läutet den Tag ein und führt zu einem langen Sonnentag, bevor er um 19:15 Uhr endet.

Freitag, 14. Juni 2024: Freuen Sie sich auf einen klaren Himmel und Sonnenschein, der die Temperaturen auf bis zu 26°C treibt – perfekt für Ausflüge ins Freie. Bei gleicher Windgeschwindigkeit wie am Vortag und einer Luftfeuchtigkeit von 43% verspricht es, ein ausgezeichneter Tag zu werden, um Mallorcas Strände zu erkunden.

Samstag, 15. Juni 2021: Mit überzogenen Wolken und Spitzenwerten von 28°C sollten Sie auch den Schatten suchen, da es warm wird. Der Barometerstand von 1012 hPa weist auf einige mögliche Klimaveränderungen hin, aber der Wind bleibt sanft mit 7 km/h.

Von Sonntag bis Mittwoch: Das Wetter gestaltet sich wechselhaft mit leicht vorausgesagten Regenschauern am Sonntag und Dienstag bei Höchsttemperaturen von 28°C und 29°C sowie übergehend in klare Tage am Montag und Mittwoch bei 30°C und 29°C. Die Windverhältnisse bleiben durchgängig moderat.

Genießen Sie die Abende mit beeindruckenden Sonnenuntergängen, die sich im Laufe der kommenden Woche kaum von 19:16 Uhr bis 19:17 Uhr ändern.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:34:18. +++