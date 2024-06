7-Tage-Wetterprognose: Sonnige Aussichten und vereinzelter Regen in Fornalutx (13.6.2024)

Wetteraktualisierung für Fornalutx, Mallorca

Die idyllische Gemeinde Fornalutx auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einwohner mit gemischten Wetterbedingungen in der kommenden Woche. Unser Update gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über Temperaturverläufe, Wetteränderungen und alles, was Sie für Ihre geplanten Aktivitäten im Freien beachten müssen.

Moderate Regenschauer leiten eine sommerliche Woche ein

Donnerstag, 13. Juni 2024: Der Donnerstag beginnt mit moderaten Regenschauern bei angenehmen 22 Grad Celsius. Der Wind hält sich mit leichten 4 km/h zurück - ideal für einen Besuch in den lokalen Cafés und Geschäften. In der Nacht erwarten wir einen sternklaren Himmel, der zum Verweilen im Freien einlädt.

Ein Hauch von Wolken und wachsende Temperaturen

Freitag, 14. Juni 2024: Einige Wolken können den strahlenden Sonnenschein des Freitags nicht verbergen. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 26 Grad Celsius, während die Luftfeuchtigkeit auf 41% abnimmt, was für ein angenehmes Klima sor>, 19:18 Uhr.

Beständige Sommerwärme unter dichteren Wolken

Sonnabend, 15. Juni 2024: Ein dichteres Wolkenband zieht am Samstag auf, kann aber die Temperaturen von warmen 27 Grad Celsius nicht trüben. Mit gleichbleibendem Wind und Luftdruck ist die Vorhersage ideal für längere Wanderungen in der malerischen Landschaft um Fornalutx.

Straffblauer Himmel und leichte Brisen

Sonntag und Montag, 16./17. Juni 2024: Ein klarer Himmel wird von Sonntag bis Montag erwartet, und mit Höhepunkten bis zu 30 Grad Celsius klettert das Thermometer weiter nach oben. Die nächtliche Abkühlung bleibt angenehm und die leichten Winde unterstützen das perfekte Strandwetter.

Leichter Regen kündigt Abkühlung an

Dienstag und Mittwoch, 18./19. Juni 2024: Leichter Regen schattiert die Sonne etwas, bietet aber eine erwünschte Erfrischung bei weiterhin hohen Temperaturen von 28 Grad Celsius. Trotz des gelegentlichen Niederschlags bleibt das Wetter stabil und ermöglicht vielfältige Freizeitaktivitäten.

Milde Wetteränderungen zum Wochenende

Donnerstag, 20. Juni 2024: Das Wetter wendet sich dem Wochenende zu und bringt eine milde Abkühlung auf 24 Grad Celsius mit spärlichen Wolkenformationen. Ein perfekter Tag für ausgedehnte Erkundungstouren entlang der Bergpfade oder entspannte Stunden am Strand.

Zusammenfassung der Wetteraussichten in Fornalutx

Die Woche in Fornalutx verspricht mehrere sonnige Tage, unterbrochen von kurzen Phasen des Regens. Mit Temperaturen, die angenehm in den Sommerbereich klettern, bietet Fornalutx ideale Bedingungen für den Genuss des Freiluftlebens, sei es für Aktivitäten am Strand oder am Berg. Die Nächte versprechen mit milden Temperaturverläufen entspannte Abende unter dem klaren Sternenhimmel Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:34:57. +++