7-Tage-Wettertrend für Llucmajor: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen (13.6.2024)

Sommerliche Vorfreude: Das Wetter in Llucmajor vom 13. bis 20. Juni 2024

Die Sonne verwöhnt die malerische Gemeinde Llucmajor auf Mallorca mit einem reichlichen Anteil an sonnigen Tagen und einem Hauch von Sommer in der Luft. Die kommende Woche bietet ein abwechslungsreiches Spektrum an Wetterbedingungen, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder eine entspannte Zeit am Strand.

Leichter Regen bringt Abkühlung

Am Donnerstag, den 13. Juni 2024, starten wir in Llucmajor mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 22°C. Die Natur wird diese Erfrischung genießen, bevor die Sonne ihr Reich übernimmt. Ein leichter Wind ist mit 6 km/h zu spüren, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 57%.

Blaue Himmel und reine Freude

Für den darauf folgenden Tag kündigt sich ein Szenenwechsel an: Klare Himmel und eine leicht gestiegene Temperatur von 25°C versprechen ideale Bedingungen für Sonnenanbeter und Outdoor-Begeisterte.

Wenn Wolken die Sonne umarmen

Der 15. Juni überrascht mit überzogenen Wolken, doch mit weiterhin warmen 25°C und einer leichten Brise hat das Wetter auch an diesem Tag viel zu bieten.

Höchsttemperaturen zum Wochenende

Das Wochenende in Llucmajor wird mit klarem Himmel und Werten von bis zu 28°C geradezu sommerlich. Der Wind bleibt sanft, und die Luft trocken, ideal für jegliche Form von Freizeitaktivitäten im Freien.

Ausblick auf die folgenden Tage

Die Atmosphäre bleibt wohlwollend mit vereinzelten Wolken am 18. und 19. Juni, während das Quecksilber angenehme 27°C und 25°C anzeigt. Ein weiterer Tag mit klarem Himmel und einer Spitze von 28°C rundet den 20. Juni ab, wo die Luftfeuchtigkeit mit 40% für ein besonders angenehmes Gefühl sorgt.

Tips für die Woche in Llucmajor

Mit Sonnenaufgängen kurz nach vier Uhr am Morgen und Sonnenuntergängen gegen sieben Uhr des Abends, ist genügend Zeit, die Schönheiten Llucmajors zu genießen. Ob beim Wandern, Sightseeing oder einfach entspannen am Strand - die nächsten Tage versprechen reichlich Sonnenschein und mildes Sommerwetter.

