7-Tage-Wettertrend für Sencelles Mallorca: Von heiterem Himmel bis milden Regenschauern (13.6.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Sencelles

Die malerische Gemeinde Sencelles in der Herzmitte von Mallorcas landwirtschaftlich geprägter Ebene Es Pla erwartet eine Woche voller Wetterüberraschungen. Schließen Sie die Augen und atmen Sie die frische Luft, während der leichte Wind die Temperaturen angenehm gestaltet.

Wettervorhersage für den 13. Juni 2024

Donnerstag: Der Tag beginnt mit angenehmen 25°C und leichten Regenschauern, die die Natur Sencelles erfrischen. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 41% liegt. Drinnen bleiben oder einen Spaziergang mit Regenschirm? Die Auswahl liegt bei Ihnen.

Weiterer Wochenverlauf mit Höchstwerten erreicht

Für die darauffolgenden Tage sieht das Bild wie folgt aus: Ein klarer Himmel beehrt uns am Freitag, dem 14. Juni, bei einer Höchsttemperatur von 29°C. Perfekt für einen Besuch in den lokalen Vinyas oder eine Erkundungstour durch die maltesischen Gassen.

Der Samstag wird ein wenig bedeckt sein, beherbergt aber dennoch eine hitzevolle 30°C Spitze. Sonnenanbeter und Schattenliebhaber werden gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Das kommende Wochenende und Aussichten für die Folgetage

Sonntag überzeugt mit wenigen Wolken am strahlend blauen Himmel und verspricht erneut bis zu 29°C. Die folgende Woche hält das freundliche Gesicht des Sommers aufrecht, mit Temperaturen, die an der 34°C Marke am Dienstag (17. Juni) und Mittwoch (18. Juni) festhalten werden. Der Wechsel von klarem bis wolkigem Himmel wird von einer angenehmen Brise und moderater Luftfeuchtigkeit begleitet.

Am Donnerstag, den 19. Juni, kehren die leichten Regenschauer zurück und sorgen für Abkühlung bei 31°C. Der Freitag (20. Juni) markiert den Abschluss unserer 7-Tage-Vorschau mit einem weiteren sonnenverwöhnten Tag unter einem klaren Himmel und Temperaturen, die sich bei einer angenehmen 31°C einpendeln.

Genießen Sie also die Vielfalt des mallorquinischen Sommers in Sencelles und verwenden Sie diese Wetterinformationen, um Ihre Pläne für die kommende Woche zu gestalten. Ob Kulturausflüge, Entspannung in der Natur oder einfach nur das süße Nichtstun – Sencelles bietet die perfekte Kulisse für all Ihre Unternehmungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:51:01. +++