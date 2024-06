7-Tage-Wettervorhersage für Campanet: Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer vom 13.06.2024 bis 20.06.2024

Wetter in Campanet: Aktuelle Prognose vom 13.06.2024 bis 20.06.2024

Die Wetteraussichten für Campanet auf Mallorca versprechen in den kommenden Tagen eine interessante Mischung aus Sonnenschein, mäßigen Temperaturen und einigen Regentropfen. Eine ideale Zeit für Besucher, um die vielfältige Natur und die malerischen Orte der Region zu erkunden.

Sommerliche Temperaturen und leichter Regen zum Wochenstart

Am Donnerstag, den 13. Juni 2024, streichelt uns leichter Regen bei gemäßigten 24 Grad Celsius. Die Windbewegungen halten sich mit 4 km/h in Grenzen, was das Wetter perfekt für gemütliche Spaziergänge macht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 44% und einem Luftdruck von 1020 hPa dürfen Sie einen entspannten Tag in Campanet verbringen. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:19 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:17 Uhr.

Die warmen Tage setzen sich fort

Der Freitag (14. Juni) begrüßt uns mit einem klaren Himmel und wärmeren Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius. Der Wind nimmt ein wenig zu und weht sanft mit 6 km/h. Genießen Sie den Tag bei niedriger Luftfeuchtigkeit von 35% und einem Luftdruck von 1017 hPa.

Der Trend zu höheren Temperaturen hält auch am Samstag (15. Juni) an, an dem die Temperaturen die 30-Grad-Marke erreichen können. Bewölkte Aussichten bieten eine angenehme Abwechslung, während die Windgeschwindigkeit bei 5 km/h verweilt.

Mitte Juni: Zeitweise Bewölkung und weiterhin angenehme Temperaturen

Die darauffolgenden Tage, Sonntag (16. Juni) bis Mittwoch (19. Juni), bieten ein Auf und Ab des Wetters, variierend zwischen 24 und 31 Grad Celsius, mit einer Mischung aus verstreuten und gebrochenen Wolken. Besonders hervorzuheben ist der leicht erhöhte Wind am Sonntag, während die übrigen Tage uns mit flauen Böen begrüßen.

Den Abschluss der Wetterwoche macht der Donnerstag (20. Juni) mit klarerem Himmel und Temperaturen, die einen angenehmen Wert von 28 Grad Celsius erreichen. Der Wind beruhigt sich wieder auf sanfte 4 km/h, und der Luftfeuchtigkeitswert liegt bei 39%. Somit verspricht der Tag, ein perfekter Abschluss einer wetterlich abwechslungsreichen Woche in Campanet zu werden.

Ausblick auf die bevorstehende Woche

Die gesamte Wetterentwicklung in Campanet deutet auf eine Woche hin, in der Sie alles erleben können: von sonnigen Momenten, die zum Besuch der umliegenden Strände einladen, bis hin zu leichten Schauern, die die üppige Vegetation noch grüner erscheinen lassen. Packen Sie sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm ein, um für jede Wetterlage gewappnet zu sein. Genießen Sie die warmen Tage und die lauen Abende in dieser charmanten Region Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:28:57. +++