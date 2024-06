7-Tage-Wettervorhersage für Pollença: Sonnige Tage und vereinzelter Regen (13.6.2024)

Wettertrend Pollença: Sonne, Wolken und leichte Schauer in der nächsten Woche

Pollença, gelegen im malerischen Norden Mallorcas, ist bekannt für sein angenehmes Klima und die wunderschöne Landschaft. Mit dem Beginn der sommerlichen Monate können Einwohner und Besucher sich auf überwiegend sonnige Tage freuen, auch wenn hin und wieder für eine Erfrischung gesorgt wird. Die Wettervorhersage für Pollença für die kommende Woche verspricht eine angenehme Mischung aus Sonne und vereinzelten Regenschauern.

Donnerstag, 13. Juni: Gemischtes Wetter mit leichtem Regen

Zum Auftakt der Wetterwoche in Pollença sehen wir am 13. Juni 2024 milde Temperaturen von etwa 23 Grad Celsius bei leichtem Regen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben mit 4 km/h moderat, während der Himmel uns ein mildes Lüftchen und frische 54 Prozent Luftfeuchtigkeit beschert. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1020 hPa.

Freitag und Samstag: Sonnenschein und klare Sicht

Der 14. Juni 2024 lässt das Herz eines jeden Sonnenanbeters höher schlagen. Mit einem strahlend blauen Himmel und einer höheren Spitzen-Temperatur von 26 Grad lädt das Wetter dazu ein, die vielfältige Natur und die Strände um Pollença zu erkunden. Der 15. Juni zeigt sich ebenso großzügig, wenngleich die Wolken dichter zusammenziehen, was die Temperaturen dank des Überhangs an Wolken bei gemütlichen 27 Grad stabilisiert.

Sonntag, 16. Juni: Wolken und milde Temperaturen

Nach dem klareren Himmel der Vortage zeigt sich der Sonntag von einer etwas bewölkteren Seite, die Temperaturen sinken leicht auf 21 Grad. Die Luftfeuchtigkeit legt zu auf ein spürbares Maß von 80 Prozent, begleitet von einem sanften Windzug.

Frühsommerwoche mit milden Abenden und Nächten

Während die Tage in Pollença sommerlich und erfüllt von Sonnenschein erscheinen, verschafft eine relative Abkühlung in den Abend- und Nachtstunden eine angenehme Atmosphäre zum Durchatmen. Mit Sonnenuntergängen um 19:17 Uhr und später bleibt genügend Zeit, um das Tagesende in den zahlreichen Cafés und am Hafen zu genießen.

Ausklang der Wetterwoche: Sonnig mit gelegentlichen Regenschauern

Für die zweite Hälfte der Woche hält das Wetter in Pollença weiterhin angenehme Überraschungen bereit. Ab dem 17. Juni kehrt der strahlende Sonnenschein zurück und treibt das Thermometer auf heitere 27 bis 29 Grad an verschiedenen Tagen, durchsetzt von vorüberziehenden Wolken und leichten Regengüssen, die für eine frische Brise sorgen.

