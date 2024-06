7-Tage-Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen (13.6.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar

Während sich die Insel Mallorca auf eine neue Woche voller Sonnenschein und warmer Sommerbrisen vorbereitet, bietet Sant Llorenç des Cardassar einladende Aussichten für Einwohner und Besucher. Mit einer 7-Tage-Wettervorhersage, die größtenteils klaren Himmel und angenehme Temperaturen verspricht, gibt es alle Gründe, die Schönheit dieser Inselregion in vollen Zügen zu genießen.

Sonnige Tage und milde Nächte in Sant Llorenç des Cardassar

Am 13. Juni 2024 erwartet uns leichter Regen bei einer Temperatur von 22°C, was die Luft erfrischen wird, ohne die Freude an Aktivitäten im Freien zu trüben. Schwache Winde von 6 km/h und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 58% kennzeichnen diesen Tag.

Der 14. Juni verspricht einen makellos klaren Himmel und steigende Temperaturen von bis zu 25°C. Mit einer sanften Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Drucklage von 1017 hPa ist dieser Tag ideal, um die malerischen Strände und Ortschaften zu erkunden.

Ein leichter Anstieg auf 26°C und überzogene Wolken stellen am 15. Juni keine Beeinträchtigung dar, da die niedrige Windgeschwindigkeit von 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit von 52% für angenehme Outdoor-Bedingungen sorgen. Der Tag beginnt und endet jeweils mit Sonnenauf- und -untergang um 4:18 Uhr bzw. 19:16 Uhr.

Die folgenden Tage bringen eine Kombination aus leicht bewölktem Himmel und Sonnenschein, wobei die Temperaturen kontinuierlich angenehm bleiben. Am 16. und 17. Juni können wir mit Temperaturen zwischen 24 und 25°C rechnen, während der Wind sich zurückhält und die Bedingungen ideal für Ausflüge bleiben.

Die Höhepunkte der Woche sind zweifelsohne der 18. und 19. Juni, an denen die Quecksilbersäule auf 29°C bzw. 28°C klettert und gebrochene Wolken bzw. leichter Regen das Landschaftsbild auf interessante Weise akzentuieren. Bei mäßiger Luftfeuchtigkeit und schwachem Wind scheint die Insel in vollem Glanz.

Den Abschluss bildet der 20. Juni mit einem weiteren strahlend klaren Tag, einer angenehmen Hitze von 25°C und einer kühlen Brise, die durch die Blätter der Palmen und über die Terrassen der Cafés streicht.

Ob Sie vorhaben, die Natur zu erkunden, in einem der hiesigen Restaurants zu speisen oder einfach nur in der mediterranen Sonne zu entspannen, das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar scheint Ihnen gewogen zu sein.

Genießen Sie das perfekte Sommerwetter auf Mallorca

Mit vielversprechenden Aussichten, die ideal für Urlauber und Einheimische sind, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten zu genießen, bestätigt Sant Llorenç des Cardassar seinen Ruf als traumhaftes Urlaubsziel auf Mallorca. Begrüßen Sie die langen Tage und lauen Nächte, füllen Sie Ihre Erinnerungen mit den Farben und Düften des Sommers und erleben Sie selbst, was diese besondere Zeit auf der Insel zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:47:13. +++