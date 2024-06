7-Tage-Wettervorhersage: Sonnige Aussichten und milde Nächte in Maria de la Salut auf Mallorca (13.6.2024)

Maria de la SalutMaria de la Salut – tropische Sommernächte und entspannte Sonnentage sind fast schon eine Garantie auf Mallorca. Doch was genau können Einheimische und Besucher in Maria de la Salut in der bevorstehenden Woche erwarten?

Wetterüberblick für Maria de la Salut in den kommenden 7 Tagen

Die Sonne begrüßt die malerische Gemeinde Maria de la Salut ab dem 13. Juni 2024 mit angenehmen Temperaturen und einem erfrischenden leichten Sommerregen. Mit einem Maximum von 26°C und sanften Winden um 5 km/h beginnt die Woche; die Luftfeuchtigkeit wird bei 40% erwartet und der Luftdruck stabil bei 1020 hPa liegen.

14. Juni 2024: Ein Idyll unter klarem Himmel eröffnet sich mit bis zu 30°C und einer sanften Brise. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 26% und leichtem Wind wird der Tag perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten sein. Sonne pur – von Sonnenaufgang um 4:19 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

15. Juni 2024: Bedeckte Wolken bedeuten nicht sofort Regen. Die Temperatur hält sich konstant warm bei 30°C, begleitet von einer sanften Brise, einer Luftfeuchtigkeit von 28% und einem abnehmenden Luftdruck.

Temperaturen kühlen zur Wochenmitte leicht ab

16. Juni 2024: Die Bewölkung nimmt zu, die Temperaturen kühlen auf 26°C ab, und die Luftfeuchtigkeit wird spürbarer mit 59%. Ein perfekter Tag, um sich im Schatten guter Gesellschaft und erfrischender Getränke zu erfreuen.

17. Juni 2024: Zurück zu strahlendem Sonnenschein, das Thermometer steigt auf wohlige 32°C bei einer sanften Brise von 6 km/h.

18. Juni und 19. Juni 2024: Das Wohlfühlklima setzt sich fort, trotz vereinzelter Wolken und leichtem Regen. Mit Hochs von 34°C bzw. 32°C bleibt es sommerlich warm. Die Nächte versprechen bei moderater Luftfeuchtigkeit ebenfalls angenehm zu bleiben.

Den Abschluss bildet der 20. Juni 2024: Temperaturstabile 30°C und kristallklarer Himmel versprechen einen grandiosen Wochenabschluss unter Mallorcas Sonne.

Tipps und Empfehlungen für die beste Wochenplanung

Diese Woche in Maria de la Salut bietet perfekte Bedingungen für nahezu jede Aktivität. Ob Sie durch die malerischen Straßen schlendern, die lokalen Märkte besuchen oder an den Stränden entspannen wollen – das Wetter spielt Ihnen in die Hände. Denken Sie an ausreichend Sonnenschutz und bleiben Sie hydratisiert! Abends laden die milden Temperaturen zu langen Spaziergängen und gemütlichen Terrassenabenden ein.

Genießen Sie die sommerliche Pracht Mallorcas!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:40:08. +++