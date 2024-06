Aktuelle Wetterprognose für Capdepera: Tägliche Vorhersage und Trends bis zum 20. Juni 2024 (13.6.2024)

Wettervorhersage für Capdepera bis zum 20. Juni 2024

Der Sommer in Capdepera präsentiert sich in der dritten Juniwoche variabel mit Licht und Schatten, perfekt für alle, die ein gemäßigtes Klima bevorzugen. Wir werfen einen Blick auf die täglichen Wetterbedingungen und was die Einwohner sowie Besucher in der kommenden Woche erwarten können.

Leichter Regen und klare Himmel – Das Capdepera-Wetter im Detail

Am Donnerstag, dem 13. Juni 2024, müssen Urlauber mit etwas leichtem Regen bei angenehmen 21°C rechnen. Der Wind hält sich mit 7 km/h zurückhaltend. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66% bei einem Luftdruck von 1021 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind um 4:17 Uhr bzw. 19:15 Uhr zu genießen.

Der 14. Juni bringt mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 24°C Urlaubsstimmung an den Strand von Capdepera. Geringfügig stärkere Böen von bis zu 8 km/h halten die Hitze erträglich, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58%.

Überwiegend bewölkt zeigt sich der Himmel am 15. Juni, mit einer Temperatur von 23°C, während der Wind mit 7 km/h weder die Blätter noch die Gemüter stark bewegt. Eine beständige Luftfeuchtigkeit von 65% und ein leicht abfallender Luftdruck könnten waschechte Capdepera-Kenner auf bevorstehende Wetteränderungen hindeuten lassen.

Am 16. Juni zieren vereinzelte Wolken den Himmel, und mit milden 22°C wird es ein optimaler Tag für Ausflüge in der Region. Auch hier bleibt der Wind mit 6 km/h bescheiden und wirkt kaum spürbar.

Sonnige Aussichten und leichter Temperaturanstieg

Ein weiterer Tag mit klarem Himmel erwartet uns am 17. Juni. Die Temperaturen erreichen 24°C, was zusammen mit einem mäßigen Wind für eine südliche Atmosphäre sorgt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei 67%.

Am 18. Juni bekommen wir es mit leicht bewölktem Wetter zu tun. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 27°C, während die Windgeschwindigkeit konstant bleibt.

Ein leichter Regenschauer kann am 19. Juni für Abkühlung sorgen, trotz einer Höchsttemperatur von 26°C. Der Wind frischt etwas auf und beglückt uns mit 8 km/h. Erneut liegt die Luftfeuchtigkeit im angenehmen Bereich bei 60%.

Den Abschluss der aktuellen Wetterwoche bildet der 20. Juni mit einem herrlichen klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 22°C – perfekt, um die Woche relaxed ausklingen zu lassen.

Fazit zur Wetterlage in Capdepera

Die bevorstehende Woche in Capdepera verspricht überwiegend angenehme Temperaturen und eine bunte Mischung aus Sonne und Wolken, die ideal für diverse Aktivitäten unter freiem Himmel ist. Dennoch sollten Besucher für leichte Regenfälle gewappnet sein und den Sonnenschutz nicht vergessen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:30:07. +++