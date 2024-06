Aktuelle Wettervorhersage für Estellencs: 7-Tage-Prognose ab 13. Juni 2024 (13.6.2024)

Wetter in Estellencs: Mildes Klima und vereinzelte Regenschauer

Die kleine Gemeinde Estellencs an der Westküste Mallorcas bereitet sich auf eine Woche voller gemäßigter Temperaturen und wechselhaftem Wetter vor. Während die Einheimischen und Touristen gleichermaßen Sonnenschein und klaren Himmel zumeist bevorzugen, zeigt die Wettervorhersage vom 13. Juni bis zum 20. Juni 2024 ein vielfältigeres Bild.

Wetterlage in Estellencs ab Mitte Juni

Zum Start in die neue Woche lässt leichter Regen den Alltag in Estellencs langsamer angehen. Mit einer Höchsttemperatur von 21°C am 13.6.2024 und moderatem Regen wird der Tag jedoch nicht die gewohnten warmen und trockenen Bedingungen bieten, wie man sie für diese Jahreszeit erwarten könnte. Ein leichter Wind wird mit einer Geschwindigkeit von rund 5 km/h dazu beitragen, dass sich die Luftfeuchtigkeit von 67% nicht zu drückend anfühlt.

Glücklicherweise bekommt das Wetter in Estellencs bereits am nächsten Tag, dem 14. Juni, eine Wende zum Besseren. Mit klarer Himmelslage und einer erfreulichen Temperatur von 25°C, begleitet von einer sanften Brise mit 7 km/h, lassen sich Outdoor-Aktivitäten und der Genuss des mediterranen Lebens wieder in vollen Zügen genießen.

Prognose für die darauffolgenden Tage

Der Trend zu stabilen und angenehmen Temperaturen setzt sich weiterhin fort. Obwohl der Himmel am 15. Juni 2024 teilweise von Wolken bedeckt sein wird, bleibt die Temperatur mit 24°C nah am idealen Wert für sommerliche Aktivitäten im Freien. Der Folgetag präsentiert sich ähnlich, allerdings unter einem wolkenlosen Himmel und leicht reduzierter Luftfeuchtigkeit.

Das Wochenende in Estellencs verspricht besonders einladend zu werden. Trotz leichter Regenfälle an einigen Tagen, erwarten Besucher und Bewohner weiterhin warme 25 °C am 17. und 18. Juni, bevor die Werte zum Ende des Prognosezeitraums geringfügig auf 23 °C am 20. Juni sinken. Eine leichte Brise und vereinzelte Wolkenfelder werden für Abkühlung und ein stets frisches Ambiente in der malerischen Umgebung von Estellencs sorgen.

Ausblick und Hintergrundinformation

Die aufgehende Sonne begrüßt Estellencs um 04:21 Uhr und kündigt Tage voller Licht und positiver Stimmung im Dorf an. Das Tagesende wird durch den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr am spätesten Punkt der Woche eingeleitet, was Langzeitbesuchern und Einheimischen gleichermaßen lange und genießbare Sommerabende verspricht. Der Zeitraum trifft auch auf eine relative Konstanz in der Luftdrucksituation mit Werten, die vorwiegend um die 1013 hPa schwanken, sicherlich ein Indikator für das vorherrschende stabile Wetter.

Alles in allem bietet Estellencs in der prognostizierten Woche ein hervorragendes Beispiel für das gemäßigte, aber durchaus variable mediterrane Klima, welches die Baleareninsel Mallorca auszeichnet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:33:50. +++