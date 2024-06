Die 7-Tage-Wettervorhersage für Búger: Sonnige Aussichten und gelegentlicher Regen (13.6.2024)

Wetter in Búger: Sonnenreiche Tage und milde Abende

Die kleine Gemeinde Búger auf Mallorca erwartet in den kommenden Tagen ein vorwiegend freundliches Wetter, mit einigen Regentropfen und einer sanften Brise, perfekt für alle, die dem Alltagsstress entfliehen und die Natur genießen möchten. Hier der genauere Blick auf das Wetter in Búger für die Woche vom 13. bis 20. Juni 2024.

Wetterübersicht für Búger im Detail

Donnerstag, 13. Juni 2024: Das Wetter in Búger beginnt mit einer milden Temperatur von 25°C und der Vorhersage von leichtem Regen. Die Windgeschwindigkeit liegt bei 4 Km/h, was für eine sanfte Brise an diesem leicht feuchten Tag sorgt. Die relative Feuchtigkeit misst 42% bei einem Luftdruck von 1020 hPa. Die Sonne geht um 4:19 Uhr auf und um 19:17 Uhr unter, sodass die Tage länger und die Nächte kurz und angenehm sind.

Freitag, 14. Juni 2024: Mit einer klaren Himmelsvision startet Búger in den Tag. Bewohner und Besucher dürfen sich auf angenehme 29°C und eine leicht erhöhte Windgeschwindigkeit von 7 Km/h freuen. Der Tag verspricht eine geringe Luftfeuchtigkeit von 31%, begleitet von einem Luftdruck von 1016 hPa. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bleiben konstant.

Samstag, 15. Juni 2024: Die Wärme nimmt zu und Búger wird mit 31°C und bedecktem Himmel begrüßt. Mit einer sanften Brise von 5 Km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 29% können alle Outdoor-Aktivitäten hervorragend geplant werden. Das Barometer zeigt einen Stand von 1011 hPa.

Sonntag, 16. Juni 2024: Eine kleine Abkühlung kündigt sich an. Das Thermometer zeigt moderate 24°C, begleitet von teils bewölktem Himmel. Bei einer Windgeschwindigkeit von wiederum 5 Km/h, steigt die Luftfeuchtigkeit auf 67%, was für einigen für die Landwirtschaft wichtigen Regen spricht. Mit einem Druck von 1013 hPa bleibt das Wetter jedoch stabil.

Montag, 17. Juni 2024: Die neue Woche in Búger vereint klaren Himmel und hochsommerliche 32°C. Bei einer angenehmen Brise von 6 Km/h und einer Luftfeuchtigkeit von nur 33% ist dies der ideale Tag für Ausflüge ans Meer. Der Luftdruck notiert bei 1012 hPa.

Dienstag, 18. Juni 2024: Am heißesten Tag der Woche klettern die Werte auf 34°C. Der Himmel zeigt sich teils bedeckt, doch die Sonne lässt sich nicht unterkriegen. Eine milde Windgeschwindigkeit von 4 Km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 35% sorgen für ein ausgezeichnetes Wettergefühl. Der Luftdruck sinkt auf 1010 hPa.

Mittwoch, 19. Juni 2024: Ähnlich warm bleibt es mit 32°C, jedoch mit dem Zusatz von leichtem Regen. Die angenehm leichten Winde von 4 Km/h tragen zur Erfrischung bei, während der Luftdruck konstant bleibt.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Die Woche klingt aus mit 29°C und einem klaren Himmel, was den Einwohnern und Besuchern von Búger noch einmal einen wunderschönen Sommerabend beschert. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei 5 Km/h, die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu auf 35%, und der Luftdruck verzeichnet einen Wert von 1014 hPa.

Fazit: Das bevorstehende Wetter in Búger

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in Búger ein angenehmes und warmes Wetter in der kommenden Woche einstellt, das zum Verweilen in der Natur einlädt. Mit nur wenigen Regenschauern und einem überwiegend klaren Himmel steht einer Vielzahl von Aktivitäten nichts im Weg. Nicht zu vergessen: Die authentischen Gerichte der Region in einem der lokalen Restaurants zu genießen – am besten bei einem bezaubernden Sonnenuntergang.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.6.2024, 01:26:38. +++